В Україні відкрили нове родовище газу: там може бути до мільярда кубометрів
Сьогодні, 17:30
Укргазвидобування відкрило нове родовище газу.
Про це повідомляє "Нафтогаз".
Зазначається, що нафтогазова ділянка вивчалася "з нуля", родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м. Перед бурінням фахівці провели 3D сейсморозвідувальне дослідження. Отримана геологічна інформація свідчить, що запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд кубометрів газу.
Слід додати, що це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік.
"Нарощуючи запаси ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу", – повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків генерального директора АТ "Укргазвидобування" Олег Толмачев.
Він також додав, що Укргазвидобування продовжить програму геологічної розвідки на цьому родовищі і планує там буріння нових свердловин.
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Про це повідомляє "Нафтогаз".
Зазначається, що нафтогазова ділянка вивчалася "з нуля", родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м. Перед бурінням фахівці провели 3D сейсморозвідувальне дослідження. Отримана геологічна інформація свідчить, що запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд кубометрів газу.
Слід додати, що це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік.
"Нарощуючи запаси ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу", – повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків генерального директора АТ "Укргазвидобування" Олег Толмачев.
Він також додав, що Укргазвидобування продовжить програму геологічної розвідки на цьому родовищі і планує там буріння нових свердловин.
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