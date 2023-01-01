В Україні відкрили нове родовище газу: там може бути до мільярда кубометрів

Укргазвидобування відкрило нове родовище газу.Про це повідомляє "Нафтогаз".Зазначається, що нафтогазова ділянка вивчалася "з нуля", родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м. Перед бурінням фахівці провели 3D сейсморозвідувальне дослідження. Отримана геологічна інформація свідчить, що запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд кубометрів газу.Слід додати, що це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік."Нарощуючи запаси ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу", – повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків генерального директора АТ "Укргазвидобування"Він також додав, що Укргазвидобування продовжить програму геологічної розвідки на цьому родовищі і планує там буріння нових свердловин.