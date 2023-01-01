В Україні відкрили нове родовище газу: там може бути до мільярда кубометрів

В Україні відкрили нове родовище газу: там може бути до мільярда кубометрів
Укргазвидобування відкрило нове родовище газу.

Про це повідомляє "Нафтогаз".

Зазначається, що нафтогазова ділянка вивчалася "з нуля", родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м. Перед бурінням фахівці провели 3D сейсморозвідувальне дослідження. Отримана геологічна інформація свідчить, що запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд кубометрів газу.

Слід додати, що це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік.

"Нарощуючи запаси ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу", – повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків генерального директора АТ "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Він також додав, що Укргазвидобування продовжить програму геологічної розвідки на цьому родовищі і планує там буріння нових свердловин.

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