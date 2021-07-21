На Волині затримали білоруса-нелегала
Сьогодні, 18:02
Громадянина Республіки Білорусь за нехтування законами в міграційній сфері примусово видворили за межі України.
Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.
повідомляють, що іноземця виявили та затримали у місті Володимир та помістили до Волинського ПТПІ. Чоловік у встановлений законодавством строк добровільно не виконав попереднє рішення суду про примусове повернення до країни походження.
Сьогодні, 29 серпня, працівники Управління ДМС у Волинській області здійснили супровід іноземця до одного з пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні та передали прикордонникам.
Тож, виконали рішення суду щодо іноземця, який грубо порушив міграційне законодавство України. Окремим рішенням міграційної служби порушнику заборонили в'їзд в Україну терміном на п'ять років.
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Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.
повідомляють, що іноземця виявили та затримали у місті Володимир та помістили до Волинського ПТПІ. Чоловік у встановлений законодавством строк добровільно не виконав попереднє рішення суду про примусове повернення до країни походження.
Сьогодні, 29 серпня, працівники Управління ДМС у Волинській області здійснили супровід іноземця до одного з пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні та передали прикордонникам.
Тож, виконали рішення суду щодо іноземця, який грубо порушив міграційне законодавство України. Окремим рішенням міграційної служби порушнику заборонили в'їзд в Україну терміном на п'ять років.
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