На Волині затримали білоруса-нелегала

На Волині затримали білоруса-нелегала
Громадянина Республіки Білорусь за нехтування законами в міграційній сфері примусово видворили за межі України.

Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.

повідомляють, що іноземця виявили та затримали у місті Володимир та помістили до Волинського ПТПІ. Чоловік у встановлений законодавством строк добровільно не виконав попереднє рішення суду про примусове повернення до країни походження.

Сьогодні, 29 серпня, працівники Управління ДМС у Волинській області здійснили супровід іноземця до одного з пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні та передали прикордонникам.

Тож, виконали рішення суду щодо іноземця, який грубо порушив міграційне законодавство України. Окремим рішенням міграційної служби порушнику заборонили в'їзд в Україну терміном на п'ять років.

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Теги: білорус, нелегал, міграційна служба
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