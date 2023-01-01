Завтра на Волині прогнозують грози, місцями – з градом
Сьогодні, 20:00
Завтра, 30 серпня, аномальна спека на Волині може змінитися на дощову погоду, з грозою і навіть градом.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі – невеликий короткочасний дощ, вдень помірний, місцями – значний дощ, гроза і град.
Вітер буде південним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, вдень – місцями шквали 15-20 м/с.
Температура вночі становитиме 16-21°, вдень підніметься до 24-29°.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі – невеликий короткочасний дощ, вдень помірний, місцями – значний дощ, гроза і град.
Вітер буде південним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, вдень – місцями шквали 15-20 м/с.
Температура вночі становитиме 16-21°, вдень підніметься до 24-29°.
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