Завтра на Волині прогнозують грози, місцями – з градом

Завтра на Волині прогнозують грози, місцями – з градом
Завтра, 30 серпня, аномальна спека на Волині може змінитися на дощову погоду, з грозою і навіть градом.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі – невеликий короткочасний дощ, вдень помірний, місцями – значний дощ, гроза і град.

Вітер буде південним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, вдень – місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 16-21°, вдень підніметься до 24-29°.

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Теги: погода, прогноз, синоптики, гроза, град
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