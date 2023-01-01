Завтра на Волині прогнозують грози, місцями – з градом





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі – невеликий короткочасний дощ, вдень помірний, місцями – значний дощ, гроза і град.



Вітер буде південним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, вдень – місцями шквали 15-20 м/с.



Температура вночі становитиме 16-21°, вдень підніметься до 24-29°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 30 серпня, аномальна спека на Волині може змінитися на дощову погоду, з грозою і навіть градом.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі – невеликий короткочасний дощ, вдень помірний, місцями – значний дощ, гроза і град.Вітер буде південним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, вдень – місцями шквали 15-20 м/с.Температура вночі становитиме 16-21°, вдень підніметься до 24-29°.

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