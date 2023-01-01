Похорон Пригожина відбувся у закритому форматі

Похорон Пригожина відбувся у закритому форматі
У вівторок, 29 серпня, у Санкт-Петербурзі поховали загиблого 23 серпня внаслідок авіакатастрофи ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє його пресслужба, інформації від якої не було понад 2 місяці.

"Прощання з Євгеном Вікторовичем відбулося у закритому форматі. Бажаючі попрощатися можуть відвідати Порохівський цвинтар <у Красногвардійському районі Санкт-Петербурга>", - йдеться у повідомленні.

Видання "Дождь" нагадує, що Пригожин нагороджений зіркою Героя Росії. Героїв Росії зазвичай ховають із військовими почестями (з почесним ескортом, прапором, оркестром і несенням орденів) на федеральному військовому кладовищі.

Пропагандистське агентство РИА Новини з посиланням на джерело в оточенні загиблого ватажка ПВК стверджує, що похорон Пригожина пройшов, згідно з побажанням його родичів, лише у присутності його найближчих друзів.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков анонсував, що Володимир Путін не буде присутнім на похороні ватажка ПВК "Вагнер" та свого донедавна вірного соратника Євгена Пригожина.

Тим часом телеграм-канали публікують фото із кладовища.

Похорон Пригожина відбувся у закритому форматі



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Теги: Євген Пригожин, ЧВК Вагнер
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