Зеленський звільнив керівника управління СБУ однієї із західних областей України

Володимир Зеленський звільнив керівника СБУ на Закарпатті Євгена Борзілова.



Відповідний указ, датований 29 серпня 2023 року, з'явився на сайті Офісу президента.



Як повідомляє видання



Зазначимо, що ЗМІ у 2019 році повідомляли, що батько Євгена Борзілова уродженець Волгоградської області Російської Федерації, колишній військовий-контррозвідник.



У розпал російсько-української війни Віктор Борзілов залишався активним користувачем російської соцмережі «Одноклассники», де публікував світлини зі своїми родичами. Зокрема і з сином, який на той час вже був посадовцем Служби безпеки України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизвільнив керівника СБУ на ЗакарпаттіВідповідний указ, датований 29 серпня 2023 року, з'явився на сайті Офісу президента.Як повідомляє видання mukachevo.net , Євген Борзілов очолив управління СБУ в Закарпатській області в липні 2022 року. Євген Борзілов до призначення на Закарпаття з 2019 року працював керівником обласного управління СБУ в Полтаві. Раніше — заступником начальника управління департаменту контррозвідувального захисту інтересів СБУ.Зазначимо, що ЗМІ у 2019 році повідомляли, що батько Євгена Борзілова уродженець Волгоградської області Російської Федерації, колишній військовий-контррозвідник.У розпал російсько-української війни Віктор Борзілов залишався активним користувачем російської соцмережі «Одноклассники», де публікував світлини зі своїми родичами. Зокрема і з сином, який на той час вже був посадовцем Служби безпеки України.

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