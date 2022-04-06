У Польщі викрили 12 українців-шпигунів: усі – агенти російської розвідки





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Там пишуть, що наймолодшим завербованим є 16-річний українець. Перших девʼятьох учасників шпигунської мережі Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало в березні 2023 року, а згодом відбулася ще низка таких затримань.



Загалом в руках правоохоронців опинилося 16 осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь росії. Мережу виявили після того, як перехожий помітив обʼєктив камери серед дерев вздовж залізничної колії. Камера працювала від сонячної енергії, яке відкривалося за допомогою пароля. Завдяки даним камери та телефонним журналам польські слідчі встановили першого учасника мережі, який вказав інших та "опікуна".



Підозрювані в шпигунстві встановили щонайменше півсотні прихованих камер на важливих трасах і залізничних вузлах Польщі, фіксуючи там рух транспорту з військовою та іншою допомогою для України. Це стосується головним чином ділянок залізничних шляхів у Підкарпатському воєводстві, зокрема, в околицях аеропорту поблизу Жешува.



Також вони слідкували за складами, де зберігалися боєприпаси, техніка для України. Отримані зображення та інша інформація передавалися російським спецслужбам. За даними польських силовиків, підозрювані також готувалися до диверсійних дій з метою паралізувати постачання техніки, зброї та допомоги Україні.



На думку колишнього командувача Сухопутними військами Польщі генерала Вальдемара Скшипчака, масштаб діяльності російської шпигунської мережі показує, що "в Польщі є величезна проблема". Відтак, за словами генерала, польські служби мають проникнути в середовище іноземців зі Сходу та їхні групи в інтернеті. Значна частина українських біженців походить зі сходу України. Саме з цих територій є шпигуни, завербовані ГРУ (Головне розвідувальне управління росії).



"Це говорить про те, що в основі цієї співпраці були не лише гроші, а й походження, настрої", - вважає польский генерал Скшипчак.



Натомість незалежний аналітик спецслужб Ярослав Якимчик вважає, що ГРУ "набрала дилетантів, щоб у разі промаху не було ризику втратити цінні активи у вигляді офіцерів розвідки". За його словами, завдання та вказівки передавалися дистанційно, а все координував безпосередньо офіцер ГРУ з москви.



Заступник міністра-координатора секретних служб Польщі Станіслав Жарин додає, що типових для служби вербувань тут не було. Росіяни шукали людей, які б за гроші виконали конкретне замовлення, задокументували Його і отримали інше. Жарин також визнав, що "деякі учасники мережі - це люди, які приїхали до Польщі останніми місяцями".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 16 учасників мережі російських шпигунів, діяльність яких викрили в Польщі, аж 12 є громадянами України. Частина з них – це ті, хто приїхали як біженці після початку війни.Як повідомляє Yavp.pl , найновішу статтю на тему російської шпигунської мережі опублікувало польске видання Rzeczpospolita.Там пишуть, що наймолодшим завербованим є 16-річний українець. Перших девʼятьох учасників шпигунської мережі Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало в березні 2023 року, а згодом відбулася ще низка таких затримань.Загалом в руках правоохоронців опинилося 16 осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь росії. Мережу виявили після того, як перехожий помітив обʼєктив камери серед дерев вздовж залізничної колії. Камера працювала від сонячної енергії, яке відкривалося за допомогою пароля. Завдяки даним камери та телефонним журналам польські слідчі встановили першого учасника мережі, який вказав інших та "опікуна".Підозрювані в шпигунстві встановили щонайменше півсотні прихованих камер на важливих трасах і залізничних вузлах Польщі, фіксуючи там рух транспорту з військовою та іншою допомогою для України. Це стосується головним чином ділянок залізничних шляхів у Підкарпатському воєводстві, зокрема, в околицях аеропорту поблизу Жешува.Також вони слідкували за складами, де зберігалися боєприпаси, техніка для України. Отримані зображення та інша інформація передавалися російським спецслужбам. За даними польських силовиків, підозрювані також готувалися до диверсійних дій з метою паралізувати постачання техніки, зброї та допомоги Україні.На думку колишнього командувача Сухопутними військами Польщі генерала, масштаб діяльності російської шпигунської мережі показує, що "в Польщі є величезна проблема". Відтак, за словами генерала, польські служби мають проникнути в середовище іноземців зі Сходу та їхні групи в інтернеті. Значна частина українських біженців походить зі сходу України. Саме з цих територій є шпигуни, завербовані ГРУ (Головне розвідувальне управління росії)."Це говорить про те, що в основі цієї співпраці були не лише гроші, а й походження, настрої", - вважає польский генерал Скшипчак.Натомість незалежний аналітик спецслужбвважає, що ГРУ "набрала дилетантів, щоб у разі промаху не було ризику втратити цінні активи у вигляді офіцерів розвідки". За його словами, завдання та вказівки передавалися дистанційно, а все координував безпосередньо офіцер ГРУ з москви.Заступник міністра-координатора секретних служб Польщідодає, що типових для служби вербувань тут не було. Росіяни шукали людей, які б за гроші виконали конкретне замовлення, задокументували Його і отримали інше. Жарин також визнав, що "деякі учасники мережі - це люди, які приїхали до Польщі останніми місяцями".

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