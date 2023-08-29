На лівобережжі Дніпра біля Херсона ЗСУ підняли прапор України, – Гуменюк





Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише



За її словами, наразі бійці, які підняли прапор повернулись на свої позиції.



"Військові повернулись, прапор тримається, триває контрбатарейна боротьба", - розповіла Гуменюк.



У соцмережах з'явилося відео, як бійці Збройних сил підняли український прапор на флагшток на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Зона, у якій було піднято прапор знаходиться неподалік Антонівського мосту. А на картах вона позначена як "сіра зона" між українськими та російськими позиціями.



Раніше Гуменюк казала, що через великі втрати особового складу російська армія перенаправляє підрозділи з Херсонського на Запорізький напрямок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці Збройних сил підняли прапор України на лівому березі тимчасово окупованої Херсонської області.Про це заявила речниця Сил оборони півдня України, пише LB.ua За її словами, наразі бійці, які підняли прапор повернулись на свої позиції."Військові повернулись, прапор тримається, триває контрбатарейна боротьба", - розповіла Гуменюк.У соцмережах з'явилося відео, як бійці Збройних сил підняли український прапор на флагшток на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Зона, у якій було піднято прапор знаходиться неподалік Антонівського мосту. А на картах вона позначена як "сіра зона" між українськими та російськими позиціями.Раніше Гуменюк казала, що через великі втрати особового складу російська армія перенаправляє підрозділи з Херсонського на Запорізький напрямок.

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