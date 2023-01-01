Шестеро воїнів з Волині залишаються зниклими безвісти після «Іловайського котла»





Про це Юрій Погуляйко.



"29 серпня 2014 року російські війська розстріляли колону українських захисників під Іловайськом, яким попередньо обіцяли «зелений коридор». Серед поспілих соняшників лежали тіла сотень вбитих українських захисників… 48 волинян загинули в «Іловайському котлі», ще 6 – вважаються зниклими безвісти.



Наш народ ніколи не забуде кожного й кожну, хто бореться за Україну, хто віддав за неї своє життя. Вічна пам'ять полеглим захисникам і захисницям України!" - зазначив Погуляйко.



Сьогодні сонях пам’яті – це не просто символ історичної мужності українських воїнів. Це символ усвідомлення українським суспільством ціни незалежності та важливості захисту нашої держави. Це – символ життя України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 48 волинян загинули в «Іловайському котлі», ще 6 – вважаються зниклими безвісти.Про це повідомив голова Волинської ОВА"29 серпня 2014 року російські війська розстріляли колону українських захисників під Іловайськом, яким попередньо обіцяли «зелений коридор». Серед поспілих соняшників лежали тіла сотень вбитих українських захисників… 48 волинян загинули в «Іловайському котлі», ще 6 – вважаються зниклими безвісти.Наш народ ніколи не забуде кожного й кожну, хто бореться за Україну, хто віддав за неї своє життя. Вічна пам'ять полеглим захисникам і захисницям України!" - зазначив Погуляйко.Сьогодні сонях пам’яті – це не просто символ історичної мужності українських воїнів. Це символ усвідомлення українським суспільством ціни незалежності та важливості захисту нашої держави. Це – символ життя України.

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