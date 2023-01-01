Добрі новини від ВолиньPost за 29 серпня

Щодня, попри неймовірно складний для всієї України період, ми маємо добрі, світлі і теплі новини. І це тішить! Сьогодні, 29 серпня, нагадаємо вам про таке:Волинська природа, її мотиви, гра кольорів та відтінків надихнула художникана нову творчу роботу – розпис торбинки. Звичайна сумка з логотипом Городищенська громада з допомогою фарб, фантазії та рук художника перетворилася на мистецький витвір. Немає меж для творчості, було б тільки бажання.Лучанкапідняла штангу, яка вдвічі більша за неї саму, і стала світовою та європейською чемпіонкою з паверліфтингу.Зранку Оксана стежить за програмами та сервісами ІТ-компанії, а після обіду тягає залізо. Нещодавно луцька спортсменка привезла до Луцька золото чемпіонату світу.«На чемпіонаті світу я вижала 100 кілограмів лежачи, а на чемпіонаті Європи – 102 кілограми. Я була націлена виконати норматив майстра спорту міжнародного класу. Ми до нього довгий час ішли. Тому я задоволена результатом», – говорить Оксана Мотрунчик.За минулу добу українські захисники ліквідували ще 530 загарбників, 14 танків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.23 орієнтовно склали:◾ особового складу ‒ близько 261840 (+530) осіб,◾ танків ‒ 4414 (+14) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 8579 (+17) од,◾ артилерійських систем – 5450 (+25) од,◾ РСЗВ – 733 (+3) од,◾ засобів ППО ‒ 500 (+1) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4) од,◾ крилатих ракет ‒ 1419 (+4),◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43) од,◾ спеціальної техніки ‒ 820 (+11) од.У Свято-Успенській парафії ПЦУ села Доротище Ковельської громади вперше провели престольне свято українською мовою після переходу з московського патріархату до Православної Української Церкви.Божественну Літургію очолив старший Декан Ковельський деканат Волинської єпархії ПЦУ протоієрей. Йому співслужили священники міста Ковеля та району. Богослужіння вперше відправили українською мовою.Воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожу САУ 2С19 «Мста-С» (дивізійна самохідна гаубиця).Відеозапис успішної атаки українських воїнів детонації боєкомплекту опублікував Головнокомандувач ЗСУ«Працюють воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Нищівне ураження ворожої самохідної гаубиці 2С19 "Мста-С" FPV-дроном на одному із найгарячіших напрямків», – йдеться в коментарі до відео.