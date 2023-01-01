Добрі новини від ВолиньPost за 29 серпня
29 серпень, 23:23
Щодня, попри неймовірно складний для всієї України період, ми маємо добрі, світлі і теплі новини. І це тішить! Сьогодні, 29 серпня, нагадаємо вам про таке:
Художник-переселенець прикрасив брендовані шопери волинськими пейзажами. ФОТО
Волинська природа, її мотиви, гра кольорів та відтінків надихнула художника Володимира Яницького на нову творчу роботу – розпис торбинки. Звичайна сумка з логотипом Городищенська громада з допомогою фарб, фантазії та рук художника перетворилася на мистецький витвір. Немає меж для творчості, було б тільки бажання.
Лучанка здолала вагу, вдвічі важчу за власну і стала чемпіонкою світу. ВІДЕО
Лучанка Оксана Мотрунчик підняла штангу, яка вдвічі більша за неї саму, і стала світовою та європейською чемпіонкою з паверліфтингу.
Зранку Оксана стежить за програмами та сервісами ІТ-компанії, а після обіду тягає залізо. Нещодавно луцька спортсменка привезла до Луцька золото чемпіонату світу.
«На чемпіонаті світу я вижала 100 кілограмів лежачи, а на чемпіонаті Європи – 102 кілограми. Я була націлена виконати норматив майстра спорту міжнародного класу. Ми до нього довгий час ішли. Тому я задоволена результатом», – говорить Оксана Мотрунчик.
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Захисники за минулу добу ліквідували ще 530 окупантів і 14 танків ворога
За минулу добу українські захисники ліквідували ще 530 загарбників, 14 танків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 261840 (+530) осіб,
◾ танків ‒ 4414 (+14) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8579 (+17) од,
◾ артилерійських систем – 5450 (+25) од,
◾ РСЗВ – 733 (+3) од,
◾ засобів ППО ‒ 500 (+1) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4) од,
◾ крилатих ракет ‒ 1419 (+4),
◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 820 (+11) од.
У селі на Волині вперше провели богослужіння на престольне свято українською мовою
У Свято-Успенській парафії ПЦУ села Доротище Ковельської громади вперше провели престольне свято українською мовою після переходу з московського патріархату до Православної Української Церкви.
Божественну Літургію очолив старший Декан Ковельський деканат Волинської єпархії ПЦУ протоієрей Іоан Бонис. Йому співслужили священники міста Ковеля та району. Богослужіння вперше відправили українською мовою.
Залужний показав, як воїни волинської бригади нищать ворожу техніку. ВІДЕО
Воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожу САУ 2С19 «Мста-С» (дивізійна самохідна гаубиця).
Відеозапис успішної атаки українських воїнів детонації боєкомплекту опублікував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
«Працюють воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Нищівне ураження ворожої самохідної гаубиці 2С19 "Мста-С" FPV-дроном на одному із найгарячіших напрямків», – йдеться в коментарі до відео.
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Художник-переселенець прикрасив брендовані шопери волинськими пейзажами. ФОТО
Волинська природа, її мотиви, гра кольорів та відтінків надихнула художника Володимира Яницького на нову творчу роботу – розпис торбинки. Звичайна сумка з логотипом Городищенська громада з допомогою фарб, фантазії та рук художника перетворилася на мистецький витвір. Немає меж для творчості, було б тільки бажання.
Лучанка здолала вагу, вдвічі важчу за власну і стала чемпіонкою світу. ВІДЕО
Лучанка Оксана Мотрунчик підняла штангу, яка вдвічі більша за неї саму, і стала світовою та європейською чемпіонкою з паверліфтингу.
Зранку Оксана стежить за програмами та сервісами ІТ-компанії, а після обіду тягає залізо. Нещодавно луцька спортсменка привезла до Луцька золото чемпіонату світу.
«На чемпіонаті світу я вижала 100 кілограмів лежачи, а на чемпіонаті Європи – 102 кілограми. Я була націлена виконати норматив майстра спорту міжнародного класу. Ми до нього довгий час ішли. Тому я задоволена результатом», – говорить Оксана Мотрунчик.
Аби переглянути сюжет колег, натисніть на заголовок
Захисники за минулу добу ліквідували ще 530 окупантів і 14 танків ворога
За минулу добу українські захисники ліквідували ще 530 загарбників, 14 танків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 261840 (+530) осіб,
◾ танків ‒ 4414 (+14) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8579 (+17) од,
◾ артилерійських систем – 5450 (+25) од,
◾ РСЗВ – 733 (+3) од,
◾ засобів ППО ‒ 500 (+1) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4) од,
◾ крилатих ракет ‒ 1419 (+4),
◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 820 (+11) од.
У селі на Волині вперше провели богослужіння на престольне свято українською мовою
У Свято-Успенській парафії ПЦУ села Доротище Ковельської громади вперше провели престольне свято українською мовою після переходу з московського патріархату до Православної Української Церкви.
Божественну Літургію очолив старший Декан Ковельський деканат Волинської єпархії ПЦУ протоієрей Іоан Бонис. Йому співслужили священники міста Ковеля та району. Богослужіння вперше відправили українською мовою.
Залужний показав, як воїни волинської бригади нищать ворожу техніку. ВІДЕО
Воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожу САУ 2С19 «Мста-С» (дивізійна самохідна гаубиця).
Відеозапис успішної атаки українських воїнів детонації боєкомплекту опублікував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
«Працюють воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Нищівне ураження ворожої самохідної гаубиці 2С19 "Мста-С" FPV-дроном на одному із найгарячіших напрямків», – йдеться в коментарі до відео.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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