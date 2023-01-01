Ігнат про авіакатастрофу під Житомиром: літаки зіткнулися фактично на старті

Ігнат про авіакатастрофу під Житомиром: літаки зіткнулися фактично на старті
Навчально-бойові літаки L-39 у Житомирській області зіткнулися фактично на старті. Проте всі деталі авіакатастрофи, в якій загинули троє пілотів, будуть відомі після завершення розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

Він наголосив, що авіакатастрофа сталася під час виконання бойового завдання. Проте Ігнат відмовився розкривати, яке завдання виконували пілоти.

"Був виліт, вони фактично на старті, коли вилетіли з аеродрому, зіткнулися. Коли летіли, виконували те завдання, яке поставили їм частина", - сказав він.

Речник додав, що літаки L-39 використовують як для навчальних, так і для бойових завдань, а в умовах війни "майже по всій території країни всі вильоти бойові". За його словами, троє загиблих пілоті виконували маневри в парі.

"Польоти на групову злітаність - це одразу злітає два літаки. Це тактичний прийом, який потрібний для того, щоби воювати з окупантами. Чим ближче вони один біля одного в груповій злітаності, тим вони можуть бути менш помітними на радарах ворога", - пояснив речник.

Ігнат підкреслив, що поки причина трагедії - невідома. Цю інформацію встановить слідство.

"Що саме стало причиною? Мені навіть досвідчені льотчики, дуже досвідчені, кажуть, що сказати важко. Треба розбиратися - бортові самописці, радіообмін, все це буде проаналізовано і буде надано цю інформацію, що відбувалось", - заявив він.

Авіакатастрофа під Житомиром

У п'ятницю, 25 серпня у Житомирській області зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Внаслідок аварії загинули троє українських пілотів: відомий льотчик Андрій Пільщиков з позивним "Джус", майор В'ячеслав Мінка та майор Сергій Проказін.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що терміни розслідування авіакатастрофи у Житомирській області поки невідомі. Воно може тривати до півроку.

У ДБР повідомили, що слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи в Житомирській області.

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Теги: Житомирщина, літаки
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