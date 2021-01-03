У Луцьку здали на переробку пів тонни макулатури. ФОТО
Сьогодні, 04:47
У межах міського проєкту "Чистий Луцьк" міський центр управління відходами, що на вулиці Трункіна, 7, відсортував і здав на перероблення 500 кілограмів макулатури.
Як повідомили на Facebook-сторінці центру, впродовж серпня збирали паперово-картонну вторсировину: старі книги, паперові упаковки, картон тощо, які приносили відвідувачі, пише Суспільне.
"Символічно, що саме в День знань ми відправили це все переробнику, адже з цих паперових відходів, можливо виготовлять нові підручники та зошити нашим діткам", — сказано в дописі.
Окрім макулатури, центр відвантажив 160 кілограмів пластикових пляшок для фірми, котра займається переробленням ПЕТ-тари.
Жителі Луцької громади, які мають бажання здати на сортування 14 фракцій відходів, можуть звертатися на Трункіна, 7 із понеділка до неділі з 7:00 до 20:00.
Довідково: Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомили на Facebook-сторінці центру, впродовж серпня збирали паперово-картонну вторсировину: старі книги, паперові упаковки, картон тощо, які приносили відвідувачі, пише Суспільне.
"Символічно, що саме в День знань ми відправили це все переробнику, адже з цих паперових відходів, можливо виготовлять нові підручники та зошити нашим діткам", — сказано в дописі.
Окрім макулатури, центр відвантажив 160 кілограмів пластикових пляшок для фірми, котра займається переробленням ПЕТ-тари.
Жителі Луцької громади, які мають бажання здати на сортування 14 фракцій відходів, можуть звертатися на Трункіна, 7 із понеділка до неділі з 7:00 до 20:00.
Довідково: Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку здали на переробку пів тонни макулатури. ФОТО
Сьогодні, 04:47
Померла відома активістка з Волині
Сьогодні, 03:13
4 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа