У Луцьку здали на переробку пів тонни макулатури. ФОТО

У Луцьку здали на переробку пів тонни макулатури. ФОТО
У межах міського проєкту "Чистий Луцьк" міський центр управління відходами, що на вулиці Трункіна, 7, відсортував і здав на перероблення 500 кілограмів макулатури.

Як повідомили на Facebook-сторінці центру, впродовж серпня збирали паперово-картонну вторсировину: старі книги, паперові упаковки, картон тощо, які приносили відвідувачі, пише Суспільне.

"Символічно, що саме в День знань ми відправили це все переробнику, адже з цих паперових відходів, можливо виготовлять нові підручники та зошити нашим діткам", — сказано в дописі.

У Луцьку здали на переробку пів тонни макулатури. ФОТО

Окрім макулатури, центр відвантажив 160 кілограмів пластикових пляшок для фірми, котра займається переробленням ПЕТ-тари.

У Луцьку здали на переробку пів тонни макулатури. ФОТО

Жителі Луцької громади, які мають бажання здати на сортування 14 фракцій відходів, можуть звертатися на Трункіна, 7 із понеділка до неділі з 7:00 до 20:00.

Довідково: Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс".

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Теги: макулатури, пластик, переробка
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