У Луцьку здали на переробку пів тонни макулатури. ФОТО





Як повідомили на Facebook-сторінці центру, впродовж серпня збирали паперово-картонну вторсировину: старі книги, паперові упаковки, картон тощо, які приносили відвідувачі, пише



"Символічно, що саме в День знань ми відправили це все переробнику, адже з цих паперових відходів, можливо виготовлять нові підручники та зошити нашим діткам", — сказано в дописі.





Окрім макулатури, центр відвантажив 160 кілограмів пластикових пляшок для фірми, котра займається переробленням ПЕТ-тари.





Жителі Луцької громади, які мають бажання здати на сортування 14 фракцій відходів, можуть звертатися на Трункіна, 7 із понеділка до неділі з 7:00 до 20:00.



Довідково: Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У межах міського проєкту "Чистий Луцьк" міський центр управління відходами, що на вулиці Трункіна, 7, відсортував і здав на перероблення 500 кілограмів макулатури.Як повідомили на Facebook-сторінці центру, впродовж серпня збирали паперово-картонну вторсировину: старі книги, паперові упаковки, картон тощо, які приносили відвідувачі, пише Суспільне "Символічно, що саме в День знань ми відправили це все переробнику, адже з цих паперових відходів, можливо виготовлять нові підручники та зошити нашим діткам", — сказано в дописі.Окрім макулатури, центр відвантажив 160 кілограмів пластикових пляшок для фірми, котра займається переробленням ПЕТ-тари.Жителі Луцької громади, які мають бажання здати на сортування 14 фракцій відходів, можуть звертатися на Трункіна, 7 із понеділка до неділі з 7:00 до 20:00.Довідково: Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс".

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