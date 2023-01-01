Пропагандисти рф поширюють відео, в яких Київстар нібито озвучив втрати ЗСУ

Пропагандисти рф поширюють відео, в яких Київстар нібито озвучив втрати ЗСУ
Пропагандистський телеграм-канал опублікував новину, що український оператор звʼязку Kyivstar нібито запустив благодійну акцію підтримки українських військовослужбовців, в рамках якої будь-хто може відправити SMS зі словом «дякую» на номер полеглого героя. У проморолику оголошення згадано, що адресатами таких повідомлень є 400 тисяч військовослужбовців, яких Україна втратила у війні з росією. Фейкороби стверджують, що таким чином нібито стало відомо про реальні показники втрат України.

Це — фейк. Kyivstar не оголошував таку благодійну акцію. Крім цього, немає жодного підтвердження такого показника втрат України у війні, пише Вокс Чек.

Скриншот допису
Скриншот допису


Kyivstar заявив, що не закликав розсилати SMS на номери загиблих воїнів. Відповідно, оголошення та проморолик, у якому згадали 400 тисяч втрат, сфальсифікували. Також оператор закликав не поширювати фейкову інформацію, а також заявив: «Київстар подає відповідну заяву до правоохоронних органів, щоб вони виявили, хто стоїть за цією аморальною інформаційною компанією і притягнути винних до справедливої відповідальності». Згодом інформацію про фейкову новину підтвердив Центр протидії дезінформації при РНБО та додав, що подібними інформаційно-психологічними операціями ворог намагається деморалізувати населення та зірвати мобілізацію.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Україна не публікує у відкритому доступі дані щодо своїх втрат, оскільки ця інформація становить державну таємницю, доступ до якої має обмежене коло осіб. Вона також повідомила, що кількість загиблих зі сторони України значно менша, ніж у росії. Востаннє українські втрати коментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у грудні 2022 року. Тоді він зазначив, що від початку повномасштабної війни загинуло 13 тисяч українських військових.

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Теги: фейк, втрати України, Київстар
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