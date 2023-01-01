Добрі новини від ВолиньPost за 3 вересня
Сьогодні, 23:25
557-й день повномасштабної війни завершується. Україна тримається!
А ми 558-й день поспіль готуємо для своїх читачів і читачок добірку добрих новин, яку розпочали 23 лютого минулого року.
Отже, сьогодні, 3 вересня, нагадаємо вам про таке:
Українська авіація зможе бити ракетами AMRAAM на відстань 180 км, – Ігнат
Українська авіація зможе бити ракетами AMRAAM на відстань 160-180 км, таке озброєння Пентагон замовив для Сил оборони.
"Цього достатньо, щоб діставати російську авіацію, не заходячи в зону ураження ворожої ППО. Чим далі, тим безпечніше для наших льотчиків і тим небезпечніше для наших ворогів", – заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
У Луцьку презентували збірку творів про інклюзію. ВІДЕО
У Луцьку відбулася презентація збірки творів "Інклюзивна світлиця" про залучення людей з інвалідністю в активне суспільне життя. Книга містить твори, які обрали на конкурсній основі.
Російська армія втратила за добу 600 солдатів і 5 танків
Українські захисники ліквідували за минулу добу ще 600 окупантів. Також знищили 12 ББМ та 5 танків.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 264660 (+600) осіб,
• танків ‒ 4476 (+5) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12) од,
• артилерійських систем – 5582 (+22) од,
• РСЗВ – 739 (+3) од,
• засобів ППО ‒ 502 (+1) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 316 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11),
• крилатих ракет ‒ 1447 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59) од,
• спеціальної техніки ‒ 841 (+6).
У Луцьку відбувся забіг у вишиванках: збирали кошти для ЗСУ
Сьогодні, 3 вересня, відбувся благодійний захід "Забіг у вишиванках 2023".
Захід проводився з метою привернення уваги до потреб ЗСУ та збору коштів на підтримку захисників та захисниць України; популяризації та пропагування бігових заходів в Україні, а також здорового способу життя.
Лучанка виборола срібло на чемпіонаті Європи з французького боксу
Лучанка Анастасія Коновальчук стала віцечемпіонкою Європи з французького боксу.
Офіційна делегація національної збірної команди України з французького боксу Сават з 31 серпня по 03 вересня 2023 року взяла участь в чемпіонаті Європи серед дорослих у розділі "Ассо" (ІІ ранг) у м. Ругвиця (Республіка Хорватія).
Коновальчук Анастасія провівши 5 поєдинків та поступившись у фіналі спортсменів з Франції, роздільним рішенням суддів виборола срібну нагороду.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
А ми 558-й день поспіль готуємо для своїх читачів і читачок добірку добрих новин, яку розпочали 23 лютого минулого року.
Отже, сьогодні, 3 вересня, нагадаємо вам про таке:
Українська авіація зможе бити ракетами AMRAAM на відстань 180 км, – Ігнат
Українська авіація зможе бити ракетами AMRAAM на відстань 160-180 км, таке озброєння Пентагон замовив для Сил оборони.
"Цього достатньо, щоб діставати російську авіацію, не заходячи в зону ураження ворожої ППО. Чим далі, тим безпечніше для наших льотчиків і тим небезпечніше для наших ворогів", – заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
У Луцьку презентували збірку творів про інклюзію. ВІДЕО
У Луцьку відбулася презентація збірки творів "Інклюзивна світлиця" про залучення людей з інвалідністю в активне суспільне життя. Книга містить твори, які обрали на конкурсній основі.
Російська армія втратила за добу 600 солдатів і 5 танків
Українські захисники ліквідували за минулу добу ще 600 окупантів. Також знищили 12 ББМ та 5 танків.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 264660 (+600) осіб,
• танків ‒ 4476 (+5) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12) од,
• артилерійських систем – 5582 (+22) од,
• РСЗВ – 739 (+3) од,
• засобів ППО ‒ 502 (+1) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 316 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11),
• крилатих ракет ‒ 1447 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59) од,
• спеціальної техніки ‒ 841 (+6).
У Луцьку відбувся забіг у вишиванках: збирали кошти для ЗСУ
Сьогодні, 3 вересня, відбувся благодійний захід "Забіг у вишиванках 2023".
Захід проводився з метою привернення уваги до потреб ЗСУ та збору коштів на підтримку захисників та захисниць України; популяризації та пропагування бігових заходів в Україні, а також здорового способу життя.
Лучанка виборола срібло на чемпіонаті Європи з французького боксу
Лучанка Анастасія Коновальчук стала віцечемпіонкою Європи з французького боксу.
Офіційна делегація національної збірної команди України з французького боксу Сават з 31 серпня по 03 вересня 2023 року взяла участь в чемпіонаті Європи серед дорослих у розділі "Ассо" (ІІ ранг) у м. Ругвиця (Республіка Хорватія).
Коновальчук Анастасія провівши 5 поєдинків та поступившись у фіналі спортсменів з Франції, роздільним рішенням суддів виборола срібну нагороду.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 3 вересня
Сьогодні, 23:25
Умєров замість Резнікова: Зеленський підтвердив, що пропонуватиме парламенту замінити голову Міноборони
Сьогодні, 22:45
В Україні можуть почати мобілізовувати студентів
Сьогодні, 21:43
Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру, – Лещенко
Сьогодні, 21:08
Медіа