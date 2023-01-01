Добрі новини від ВолиньPost за 3 вересня

557-й день повномасштабної війни завершується. Україна тримається!А ми 558-й день поспіль готуємо для своїх читачів і читачок добірку добрих новин, яку розпочали 23 лютого минулого року.Отже, сьогодні, 3 вересня, нагадаємо вам про таке:Українська авіація зможе бити ракетами AMRAAM на відстань 160-180 км, таке озброєння Пентагон замовив для Сил оборони."Цього достатньо, щоб діставати російську авіацію, не заходячи в зону ураження ворожої ППО. Чим далі, тим безпечніше для наших льотчиків і тим небезпечніше для наших ворогів", – заявив речник Повітряних силУ Луцьку відбулася презентація збірки творів "Інклюзивна світлиця" про залучення людей з інвалідністю в активне суспільне життя. Книга містить твори, які обрали на конкурсній основі.Українські захисники ліквідували за минулу добу ще 600 окупантів. Також знищили 12 ББМ та 5 танків.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 264660 (+600) осіб,• танків ‒ 4476 (+5) од,• бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12) од,• артилерійських систем – 5582 (+22) од,• РСЗВ – 739 (+3) од,• засобів ППО ‒ 502 (+1) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 316 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11),• крилатих ракет ‒ 1447 (+0),• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59) од,• спеціальної техніки ‒ 841 (+6).Сьогодні, 3 вересня, відбувся благодійний захід "Забіг у вишиванках 2023".Захід проводився з метою привернення уваги до потреб ЗСУ та збору коштів на підтримку захисників та захисниць України; популяризації та пропагування бігових заходів в Україні, а також здорового способу життя.Лучанкастала віцечемпіонкою Європи з французького боксу.Офіційна делегація національної збірної команди України з французького боксу Сават з 31 серпня по 03 вересня 2023 року взяла участь в чемпіонаті Європи серед дорослих у розділі "Ассо" (ІІ ранг) у м. Ругвиця (Республіка Хорватія).Коновальчук Анастасія провівши 5 поєдинків та поступившись у фіналі спортсменів з Франції, роздільним рішенням суддів виборола срібну нагороду.