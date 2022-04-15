В Україні можуть почати мобілізовувати студентів
Сьогодні, 21:43
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може дозволити мобілізовувати студентів, яким більше 30 років і вони отримують другу вищу освіту.
Про це в етері телемарафону сказав член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, пише ТСН.
Народний депутат повідомив, що 2022 року на 60 тисяч осіб збільшилась кількість бажаючих отримати вищу освіту у віці після 25 років.
"Цьогоріч цифри також наближаються до 100 тисяч. Це означає, що 60 тис. чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову", - сказав Веніславський.
Нардеп зазначив, що він подав до Верховної Ради законопроєкт про те, що чоловіки-студенти, віком більше 30 років і які здобувають другу освіти втратили можливість відстрочки від мобілізації, оскільки на його думку, це лише лазівка для уникнення призову до ЗСУ. Нардеп зазначив, що це також стосуватиметься і чоловіків, які вступили в університети 2022 року.
"Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли", - сказав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в етері телемарафону сказав член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, пише ТСН.
Народний депутат повідомив, що 2022 року на 60 тисяч осіб збільшилась кількість бажаючих отримати вищу освіту у віці після 25 років.
"Цьогоріч цифри також наближаються до 100 тисяч. Це означає, що 60 тис. чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову", - сказав Веніславський.
Нардеп зазначив, що він подав до Верховної Ради законопроєкт про те, що чоловіки-студенти, віком більше 30 років і які здобувають другу освіти втратили можливість відстрочки від мобілізації, оскільки на його думку, це лише лазівка для уникнення призову до ЗСУ. Нардеп зазначив, що це також стосуватиметься і чоловіків, які вступили в університети 2022 року.
"Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли", - сказав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
В кого багато дітей чомусь теж бронь. А в кого один син то має йти воювати. Дуже щось несправедливо
Останні новини
В Україні можуть почати мобілізовувати студентів
Сьогодні, 21:43
Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру, – Лещенко
Сьогодні, 21:08
У Польщі зросла кількість померлих від легіонельозу
Сьогодні, 20:33
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 вересня
Сьогодні, 20:00
Медіа