В Україні можуть почати мобілізовувати студентів

В Україні можуть почати мобілізовувати студентів
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може дозволити мобілізовувати студентів, яким більше 30 років і вони отримують другу вищу освіту.

Про це в етері телемарафону сказав член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, пише ТСН.

Народний депутат повідомив, що 2022 року на 60 тисяч осіб збільшилась кількість бажаючих отримати вищу освіту у віці після 25 років.

"Цьогоріч цифри також наближаються до 100 тисяч. Це означає, що 60 тис. чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову", - сказав Веніславський.

Нардеп зазначив, що він подав до Верховної Ради законопроєкт про те, що чоловіки-студенти, віком більше 30 років і які здобувають другу освіти втратили можливість відстрочки від мобілізації, оскільки на його думку, це лише лазівка для уникнення призову до ЗСУ. Нардеп зазначив, що це також стосуватиметься і чоловіків, які вступили в університети 2022 року.

"Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли", - сказав він.

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Теги: мобілізація, законопроєкт, студенти
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Коментарі 1
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В кого багато дітей чомусь теж бронь. А в кого один син то має йти воювати. Дуже щось несправедливо
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