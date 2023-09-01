У Польщі зросла кількість померлих від легіонельозу

У Польщі зросла кількість померлих від легіонельозу
У Підкарпатському воєводстві Польщі кількість померлих внаслідок легіонельозу зросла до 19 осіб, підтвердились два нові випадки зараження.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Polsat News з посиланням на дані санітарно-епідеміологічної служби.

У всіх померлих були супутні захворювання.

Двох нових заражених госпіталізували минулого четверга. Загалом вже підтверджено 160 випадків інфікування.

Найбільшу кількість хворих зафіксували у Жешуві – 107.

Легіонельоз або "хвороба легіонерів" – це легенева інфекція, яка передається через вдихання інфікованих водних бризок, а не через питну воду. Зазвичай інфікування стається через системи кондиціонування або крани і душові кабіни, якими не часто користуються. Хвороба не може передаватися від людини до людини.

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Теги: легіонельоз, Польща
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