У Польщі зросла кількість померлих від легіонельозу





Як пише



У всіх померлих були супутні захворювання.



Двох нових заражених госпіталізували минулого четверга. Загалом вже підтверджено 160 випадків інфікування.



Найбільшу кількість хворих зафіксували у Жешуві – 107.



Легіонельоз або "хвороба легіонерів" – це легенева інфекція, яка передається через вдихання інфікованих водних бризок, а не через питну воду. Зазвичай інфікування стається через системи кондиціонування або крани і душові кабіни, якими не часто користуються. Хвороба не може передаватися від людини до людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Підкарпатському воєводстві Польщі кількість померлих внаслідок легіонельозу зросла до 19 осіб, підтвердились два нові випадки зараження.Як пише "Європейська правда" , про це повідомляє Polsat News з посиланням на дані санітарно-епідеміологічної служби.У всіх померлих були супутні захворювання.Двох нових заражених госпіталізували минулого четверга. Загалом вже підтверджено 160 випадків інфікування.Найбільшу кількість хворих зафіксували у Жешуві – 107.Легіонельоз або "хвороба легіонерів" – це легенева інфекція, яка передається через вдихання інфікованих водних бризок, а не через питну воду. Зазвичай інфікування стається через системи кондиціонування або крани і душові кабіни, якими не часто користуються. Хвороба не може передаватися від людини до людини.

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