У Польщі зросла кількість померлих від легіонельозу
Сьогодні, 20:33
У Підкарпатському воєводстві Польщі кількість померлих внаслідок легіонельозу зросла до 19 осіб, підтвердились два нові випадки зараження.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Polsat News з посиланням на дані санітарно-епідеміологічної служби.
У всіх померлих були супутні захворювання.
Двох нових заражених госпіталізували минулого четверга. Загалом вже підтверджено 160 випадків інфікування.
Найбільшу кількість хворих зафіксували у Жешуві – 107.
Легіонельоз або "хвороба легіонерів" – це легенева інфекція, яка передається через вдихання інфікованих водних бризок, а не через питну воду. Зазвичай інфікування стається через системи кондиціонування або крани і душові кабіни, якими не часто користуються. Хвороба не може передаватися від людини до людини.
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Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Polsat News з посиланням на дані санітарно-епідеміологічної служби.
У всіх померлих були супутні захворювання.
Двох нових заражених госпіталізували минулого четверга. Загалом вже підтверджено 160 випадків інфікування.
Найбільшу кількість хворих зафіксували у Жешуві – 107.
Легіонельоз або "хвороба легіонерів" – це легенева інфекція, яка передається через вдихання інфікованих водних бризок, а не через питну воду. Зазвичай інфікування стається через системи кондиціонування або крани і душові кабіни, якими не часто користуються. Хвороба не може передаватися від людини до людини.
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