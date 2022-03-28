Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Харієм

Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Харієм
У понеділок, 4 вересня, на щиті повертається Герой з Благодатного Микола Харій.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

Зустрічатимуть полеглого захисника на вʼїзді в Нововолинськ об 11:00.

Коридором шани Героя проведуть у Благодатне, де його зустрінуть на вʼїзді в селище об 11:30.

О 12:00 відбудеться невелика панахида біля будинку Миколи за адресою: вулиця Івана Франка, 43/2.

О 12:30 розпочнеться панахида та прощання у храмі Винесення чесних древ Хреста Господнього селища Благодатне.

Чин погребіння – на місцевому кладовищі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Микола Харій, Нововолинськ, прощання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відбувся забіг у вишиванках: збирали кошти для ЗСУ
Сьогодні, 17:28
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Харієм
Сьогодні, 16:27
У Луцьку затопило проспект Відродження. ФОТО
Сьогодні, 15:30
На заході України – спалах смертельної хвороби
Сьогодні, 14:26
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 13:25
Схожі новини
Провели в останню путь захисника з Волині Івана Сахніка. ФОТО Провели в останню путь захисника з Волині Івана Сахніка. ФОТО
09 серпень, 16:30
Волинь попрощалася із загиблим воїном Володимиром Степанюком Волинь попрощалася із загиблим воїном Володимиром Степанюком
27 січень, 03:13
У Нововолинській громаді попрощалися з Героями У Нововолинській громаді попрощалися з Героями
28 березень, 2022, 20:51
На Волині попрощались із загиблим на Сході бійцем. ФОТО. ВІДЕО На Волині попрощались із загиблим на Сході бійцем. ФОТО. ВІДЕО
13 травень, 2018, 19:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відбувся забіг у вишиванках: збирали кошти для ЗСУ
Сьогодні, 17:28
 0
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Харієм
Сьогодні, 16:27
 0
У Луцьку затопило проспект Відродження. ФОТО
Сьогодні, 15:30
 0
На заході України – спалах смертельної хвороби
Сьогодні, 14:26
 0
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 13:25
 0
Медіа
відео
1/8