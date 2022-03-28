Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Харієм

Микола Харій.



Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.



Зустрічатимуть полеглого захисника на вʼїзді в Нововолинськ об 11:00.



Коридором шани Героя проведуть у Благодатне, де його зустрінуть на вʼїзді в селище об 11:30.



О 12:00 відбудеться невелика панахида біля будинку Миколи за адресою: вулиця Івана Франка, 43/2.



О 12:30 розпочнеться панахида та прощання у храмі Винесення чесних древ Хреста Господнього селища Благодатне.



Чин погребіння – на місцевому кладовищі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 4 вересня, на щиті повертається Герой з БлагодатногоПро це повідомив міський голова НововолинськаЗустрічатимуть полеглого захисника на вʼїзді в Нововолинськ об 11:00.Коридором шани Героя проведуть у Благодатне, де його зустрінуть на вʼїзді в селище об 11:30.О 12:00 відбудеться невелика панахида біля будинку Миколи за адресою: вулиця Івана Франка, 43/2.О 12:30 розпочнеться панахида та прощання у храмі Винесення чесних древ Хреста Господнього селища Благодатне.Чин погребіння – на місцевому кладовищі.

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