Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Харієм
Сьогодні, 16:27
У понеділок, 4 вересня, на щиті повертається Герой з Благодатного Микола Харій.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Зустрічатимуть полеглого захисника на вʼїзді в Нововолинськ об 11:00.
Коридором шани Героя проведуть у Благодатне, де його зустрінуть на вʼїзді в селище об 11:30.
О 12:00 відбудеться невелика панахида біля будинку Миколи за адресою: вулиця Івана Франка, 43/2.
О 12:30 розпочнеться панахида та прощання у храмі Винесення чесних древ Хреста Господнього селища Благодатне.
Чин погребіння – на місцевому кладовищі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Зустрічатимуть полеглого захисника на вʼїзді в Нововолинськ об 11:00.
Коридором шани Героя проведуть у Благодатне, де його зустрінуть на вʼїзді в селище об 11:30.
О 12:00 відбудеться невелика панахида біля будинку Миколи за адресою: вулиця Івана Франка, 43/2.
О 12:30 розпочнеться панахида та прощання у храмі Винесення чесних древ Хреста Господнього селища Благодатне.
Чин погребіння – на місцевому кладовищі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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