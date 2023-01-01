Алкотестер показав максимум: у Луцьку нетверезий водій вʼїхав у припарковане авто
Сьогодні, 12:25
Максимальний результат алкотестер показав у водія, який в'їхав в припарковане авто. Сталося все днями на вулиці Лідавській у Луцьку.
Про це інформує патрульна поліція Волині.
Пишуть, що до них звернувся небайдужий громадянин та повідомив, що став очевидцем того, як водій автомобіля Fiat наїхав на припарковане авто марки Toyota. Пошкодження були незначні, та все ж заявник не хотів, щоб винуватець ДТП поїхав з місця події.
На місце прибули патрульні поліцейські. Вони виявили, що керманич Fiat має явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд за допомогою приладу Drager, і той погодився. Результат був максимальним — понад 5 проміле. Ця цифра перевищує максимально допустиму норму у 25 разів.
Патрульні відібрали пояснення у свідків та з'ясували, що дійсно авто керував саме цей громадянин. Тож на нього інспектори склали протокол за статтею 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), а також за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує патрульна поліція Волині.
Пишуть, що до них звернувся небайдужий громадянин та повідомив, що став очевидцем того, як водій автомобіля Fiat наїхав на припарковане авто марки Toyota. Пошкодження були незначні, та все ж заявник не хотів, щоб винуватець ДТП поїхав з місця події.
На місце прибули патрульні поліцейські. Вони виявили, що керманич Fiat має явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд за допомогою приладу Drager, і той погодився. Результат був максимальним — понад 5 проміле. Ця цифра перевищує максимально допустиму норму у 25 разів.
Патрульні відібрали пояснення у свідків та з'ясували, що дійсно авто керував саме цей громадянин. Тож на нього інспектори склали протокол за статтею 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), а також за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Алкотестер показав максимум: у Луцьку нетверезий водій вʼїхав у припарковане авто
Сьогодні, 12:25
На Волині – аварія: постраждалих визволяли рятувальники
Сьогодні, 11:32
Російська армія втратила за добу 600 солдатів і 5 танків
Сьогодні, 11:01
Курс валют у Луцьку 3 вересня
Сьогодні, 10:30
У Луцьку відбудеться турнір з ММА памʼяті Героя Андрія Романова
Сьогодні, 10:02
Медіа