Алкотестер показав максимум: у Луцьку нетверезий водій вʼїхав у припарковане авто

Максимальний результат алкотестер показав у водія, який в'їхав в припарковане авто. Сталося все днями на вулиці Лідавській у Луцьку.Про це інформує патрульна поліція Волині.Пишуть, що до них звернувся небайдужий громадянин та повідомив, що став очевидцем того, як водій автомобіля Fiat наїхав на припарковане авто марки Toyota. Пошкодження були незначні, та все ж заявник не хотів, щоб винуватець ДТП поїхав з місця події.На місце прибули патрульні поліцейські. Вони виявили, що керманич Fiat має явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд за допомогою приладу Drager, і той погодився. Результат був максимальним — понад 5 проміле. Ця цифра перевищує максимально допустиму норму у 25 разів.Патрульні відібрали пояснення у свідків та з'ясували, що дійсно авто керував саме цей громадянин. Тож на нього інспектори склали протокол за статтею 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), а також за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних) КУпАП.