Курс валют у Луцьку 3 вересня
Сьогодні, 10:30
3 вересня готівковий курс долара становить 37.83, продають його за 38.63.
Про це повідомляє finance.i.ua.
Євро купують за 41.15, а продають за 42.01.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.89, а продають за 9.34.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє finance.i.ua.
Євро купують за 41.15, а продають за 42.01.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.89, а продають за 9.34.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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