Курс валют у Луцьку 3 вересня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.15, а продають за 42.01.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.89, а продають за 9.34.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 вересня готівковий курс долара становить 37.83, продають його за 38.63.Про це повідомляє finance.i.ua Євро купують за 41.15, а продають за 42.01.Щодо польського злотого, то його купують за 8.89, а продають за 9.34.

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