На окупованому Сході України росіяни дають населенню прісну воду при наявності паспорта рф

Окупанти не можуть забезпечити населення окупованих територій сходу України прісною водою.Про це повідомили у Центрі національного спротиву.Згідно з міжнародним правом, саме на окупаційну владу покладається обов’язок підтримувати життєдіяльність захоплених регіонів, але окупанти ігнорують цю вимогу.Наразі рівень прісної води у водосховищах тимчасово захоплених регіонів сходу критично малий.“Через це висока ймовірність зриву опалювального сезону 2023/2024. Не допомогло навіть довготривале будівництво водоводу з Дону”, − йдеться у повідомленні.Відтак мешканці Донецької області продовжують отримувати воду дозовано. Під час видачі води людям роздавали повістки. Також вимагали надати персональні дані в обмін на воду. Також воду можуть давати лише при наявності паспорта ворога.Нагадаємо, від початку року на окупованому півдні України окупанти затримали понад тисячу українців. Наразі вони перебувають у "фільтраційних" таборах.