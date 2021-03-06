У «Майстерні шоколаду» у Львові сталося масове отруєння працівників





Інцидент трапився у закладі на вул. Сербській у центрі Львова, пише



Що могло стати причиною масового отруєння, з’ясовують фахівці, у закладі стверджують, що їхні працівники отруїлись обідами, які привезла кейтерингова фірма. Однак назву фірми не розголошують.



Директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко розповів ZAXID.NET, що від початку доби на стаціонарне лікування поступили семеро хворих. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.



«На цей час загрози для їхнього життя немає. Проводиться комплекс діагностичних та лікувальних заходів у повному обсязі, відповідно до протоколу», – розповів Сергій Федоренко.



Пацієнти поступили до інфекційної лікарні зі скаргами на нудоту, блювання, підвищення температури та пронос.



Харчове отруєння, зі слів директора інфекційної лікарні, могло статися через неякісні продукти чи їжу, приготовлену з порушенням технології. Причини встановлюють фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.



Піар-директор холдингу «!Фест» Тарас Маселко уточнив ZAXID.NET, йдеться про харчове отруєння працівників, які проходять стажування у закладі на вул. Сербській, вони харчувалися їжею, привезеною постачальником, що готує обіди. Зараз у компанії з’ясовують, що могло стати причиною інциденту. Назву компанії, яка забезпечує харчуванням працівників закладу, поки не розголошують.



Львівська майстерня шоколаду, що спеціалізується на виготовленні шоколаду ручної роботи, має мережу кафе та крамниць у Львові та багатьох інших містах України, а також за кордоном. Заклад належить «Холдингу емоцій «!Фест», власниками якого є львівські підприємці-ресторатори Андрій Худо та Дмитро Герасімов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 28 вересня, сімох працівників, які проходять стажування у «Львівській майстерні шоколаду», госпіталізували в інфекційну лікарню з гострою кишкової інфекцією.Інцидент трапився у закладі на вул. Сербській у центрі Львова, пише ZAXID.NET Що могло стати причиною масового отруєння, з’ясовують фахівці, у закладі стверджують, що їхні працівники отруїлись обідами, які привезла кейтерингова фірма. Однак назву фірми не розголошують.Директор Львівської обласної інфекційної лікарнірозповів ZAXID.NET, що від початку доби на стаціонарне лікування поступили семеро хворих. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.«На цей час загрози для їхнього життя немає. Проводиться комплекс діагностичних та лікувальних заходів у повному обсязі, відповідно до протоколу», – розповів Сергій Федоренко.Пацієнти поступили до інфекційної лікарні зі скаргами на нудоту, блювання, підвищення температури та пронос.Харчове отруєння, зі слів директора інфекційної лікарні, могло статися через неякісні продукти чи їжу, приготовлену з порушенням технології. Причини встановлюють фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.Піар-директор холдингу «!Фест»уточнив ZAXID.NET, йдеться про харчове отруєння працівників, які проходять стажування у закладі на вул. Сербській, вони харчувалися їжею, привезеною постачальником, що готує обіди. Зараз у компанії з’ясовують, що могло стати причиною інциденту. Назву компанії, яка забезпечує харчуванням працівників закладу, поки не розголошують.Львівська майстерня шоколаду, що спеціалізується на виготовленні шоколаду ручної роботи, має мережу кафе та крамниць у Львові та багатьох інших містах України, а також за кордоном. Заклад належить «Холдингу емоцій «!Фест», власниками якого є львівські підприємці-рестораторита

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