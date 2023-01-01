«Навряд чи матиме значний вплив на полі бою», – ISW про повернення «вагнерівців» на фронт





Про це заявляють в американському Інституті вивчення війни (ISW), пише



Аналітики зауважили, що 26 вересня російський воєнний блогер заявив, що призначення нового командувача «Вагнера» спричинило відтік найманців до структур, пов’язаних з Міністерством оборони росії.



27 вересня речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш підтвердив присутність 500 колишніх «вагнерівців», які діють у рамках формувань Міноборони Росії, в районі Бахмута. За його словами, цього особового складу недостатньо для зміни ситуації на полі бою.



«Український оператор безпілотника, який, як повідомляється, працює в районі Бахмута, повідомив, що особовий склад «Вагнера» змінив командирів і повернувся в район Бахмута, щоб компенсувати постійну нестачу персоналу в цьому районі. Поетапне розгортання колишнього персоналу «Вагнера» на будь-якій ділянці лінії фронту навряд чи матиме якийсь значний стратегічний чи навіть локальний вплив на поле бою в Україні», – заявили в ISW.



28 вересня речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок), що на вбитих російських військових фіксують шеврони приватної військової компанії «Вагнер». Однак впевненості, що ці люди справді є «вагнерівцями» немає.



«Ми фіксуємо на російських мертвих солдатах, на трупах, шеврони «Вагнера». Але чи це справді є якісь «вагнерівці», ми сказати не можемо, тому що ці шеврони досить розповсюджені у російській армії. Тобто їх носять ті, хто якось хоче показати, що він причетний до «Вагнера», – сказав Штупун.



Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою засновник угруповання Євген Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».



Після цього російська влада оголосила, що ПВК «Вагнер» поїде до Білорусі. За чисельними повідомленнями ЗМІ, для «вагнерівців» там розгорнули наметовий табір. Білоруська влада заявляла, що вони займатимуться навчанням військових Білорусі.



Після цього у липні – через понад два тижні після спроби заколоту – у Пентагоні заявили, що «вагнерівці» не беруть жодної істотної участі у військових операціях в Україні.



Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області рф розбився літак бізнес-класу, що був у власності Євгена Пригожина. Повідомлялося, що голова ПВК «Вагнер» був у списку пасажирів. Згодом смерть сімох пасажирів і трьох членів екіпажу літака офіційно підтвердили. Після цього табір найманців у Білорусі почали згортати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські й російські підтвердження щодо переміщення деяких колишніх найманців ПВК «Вагнер» у район Бахмута на Донеччині свідчать про те, що угрупованню важко провести злагоджену реформу навколо нового керівництва.Про це заявляють в американському Інституті вивчення війни (ISW), пише Радіо Свобода Аналітики зауважили, що 26 вересня російський воєнний блогер заявив, що призначення нового командувача «Вагнера» спричинило відтік найманців до структур, пов’язаних з Міністерством оборони росії.27 вересня речник Східного угруповання військ ЗСУпідтвердив присутність 500 колишніх «вагнерівців», які діють у рамках формувань Міноборони Росії, в районі Бахмута. За його словами, цього особового складу недостатньо для зміни ситуації на полі бою.«Український оператор безпілотника, який, як повідомляється, працює в районі Бахмута, повідомив, що особовий склад «Вагнера» змінив командирів і повернувся в район Бахмута, щоб компенсувати постійну нестачу персоналу в цьому районі. Поетапне розгортання колишнього персоналу «Вагнера» на будь-якій ділянці лінії фронту навряд чи матиме якийсь значний стратегічний чи навіть локальний вплив на поле бою в Україні», – заявили в ISW.28 вересня речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямкузаявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок), що на вбитих російських військових фіксують шеврони приватної військової компанії «Вагнер». Однак впевненості, що ці люди справді є «вагнерівцями» немає.«Ми фіксуємо на російських мертвих солдатах, на трупах, шеврони «Вагнера». Але чи це справді є якісь «вагнерівці», ми сказати не можемо, тому що ці шеврони досить розповсюджені у російській армії. Тобто їх носять ті, хто якось хоче показати, що він причетний до «Вагнера», – сказав Штупун.Військова компанія «Вагнер»здійснила спробу збройного заколоту в росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою засновник угруповання Євген Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».Після цього російська влада оголосила, що ПВК «Вагнер» поїде до Білорусі. За чисельними повідомленнями ЗМІ, для «вагнерівців» там розгорнули наметовий табір. Білоруська влада заявляла, що вони займатимуться навчанням військових Білорусі.Після цього у липні – через понад два тижні після спроби заколоту – у Пентагоні заявили, що «вагнерівці» не беруть жодної істотної участі у військових операціях в Україні.Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області рф розбився літак бізнес-класу, що був у власності Євгена Пригожина. Повідомлялося, що голова ПВК «Вагнер» був у списку пасажирів. Згодом смерть сімох пасажирів і трьох членів екіпажу літака офіційно підтвердили. Після цього табір найманців у Білорусі почали згортати.

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