У волинській клінічній лікарні запроваджують новий діагностичний напрямок. ВІДЕО
Сьогодні, 08:17
Для пацієнтів Волинської обласної клінічної лікарні запроваджують новий діагностувальний напрямок, пов’язаний із ментальним здоров’ям.
Про це пише Суспільне.
Для визначення рівня стресостійкості пацієнтам пропонують пройти короткий тест за шкалою Коннора-Девідсона, розповіла невропатологиня Олександра Первова. Опитування займає орієнтовно 10-15 хвилин. З її слів, даний тест не є клінічним висновком про стан пацієнта. Для ефективного лікування, говорить, потрібне бажання самої людини бути здоровою.
"Дуже важливо не тільки в плані медикаментозно допомогти людині в стресостійкості, а й в спілкуванні", — каже лікарка.
Зі слів завідувачки неврологічного відділення Ольги Шульги, медикам важливо зрозуміти, як розмовляти з пацієнтами у час повномасштабної війни в Україні.
"Що можна говорити, чого не варто говорити, як оцінювати й не знецінювати їхнє відчуття і те, що було пережито", — розповідає Ольга Шульга.
46-річний Дмитро лікується у відділенні неврології. Розповідає: після контузії йому постійно дзвенить у голові, і він дуже погано спить уночі. Військовослужбовець побував у чотирьох лікарнях, поки потрапив на Волинь. Зі слів бійця, війна його не покидає в думках, і він по-своєму реагує на ситуації ззовні.
"У мене перша думка, де лягти, куди впасти, за чим заховатися. Це працює однозначно, відразу. Я вже шукаю дерево поширше,, я вже шукаю, де бордюр, де ямка", — каже Дмитро.
Посттравматичний стресовий розлад, говорить неврологиня Ольга Шульга, буде характерний для всіх, незалежно від того, хто був в епіцентрі військових дій. Зі слів лікарки, щоб відволіктися від буденності, мозкові потрібні позитивні емоції, зокрема, спілкування з сім’єю та друзями, прогулянки на природі та культурне збагачення.
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Про це пише Суспільне.
Для визначення рівня стресостійкості пацієнтам пропонують пройти короткий тест за шкалою Коннора-Девідсона, розповіла невропатологиня Олександра Первова. Опитування займає орієнтовно 10-15 хвилин. З її слів, даний тест не є клінічним висновком про стан пацієнта. Для ефективного лікування, говорить, потрібне бажання самої людини бути здоровою.
"Дуже важливо не тільки в плані медикаментозно допомогти людині в стресостійкості, а й в спілкуванні", — каже лікарка.
Зі слів завідувачки неврологічного відділення Ольги Шульги, медикам важливо зрозуміти, як розмовляти з пацієнтами у час повномасштабної війни в Україні.
"Що можна говорити, чого не варто говорити, як оцінювати й не знецінювати їхнє відчуття і те, що було пережито", — розповідає Ольга Шульга.
46-річний Дмитро лікується у відділенні неврології. Розповідає: після контузії йому постійно дзвенить у голові, і він дуже погано спить уночі. Військовослужбовець побував у чотирьох лікарнях, поки потрапив на Волинь. Зі слів бійця, війна його не покидає в думках, і він по-своєму реагує на ситуації ззовні.
"У мене перша думка, де лягти, куди впасти, за чим заховатися. Це працює однозначно, відразу. Я вже шукаю дерево поширше,, я вже шукаю, де бордюр, де ямка", — каже Дмитро.
Посттравматичний стресовий розлад, говорить неврологиня Ольга Шульга, буде характерний для всіх, незалежно від того, хто був в епіцентрі військових дій. Зі слів лікарки, щоб відволіктися від буденності, мозкові потрібні позитивні емоції, зокрема, спілкування з сім’єю та друзями, прогулянки на природі та культурне збагачення.
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