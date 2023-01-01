У волинській клінічній лікарні запроваджують новий діагностичний напрямок. ВІДЕО





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Для визначення рівня стресостійкості пацієнтам пропонують пройти короткий тест за шкалою Коннора-Девідсона, розповіла невропатологиня Олександра Первова. Опитування займає орієнтовно 10-15 хвилин. З її слів, даний тест не є клінічним висновком про стан пацієнта. Для ефективного лікування, говорить, потрібне бажання самої людини бути здоровою.



"Дуже важливо не тільки в плані медикаментозно допомогти людині в стресостійкості, а й в спілкуванні", — каже лікарка.



Зі слів завідувачки неврологічного відділення Ольги Шульги, медикам важливо зрозуміти, як розмовляти з пацієнтами у час повномасштабної війни в Україні.



"Що можна говорити, чого не варто говорити, як оцінювати й не знецінювати їхнє відчуття і те, що було пережито", — розповідає Ольга Шульга.



46-річний Дмитро лікується у відділенні неврології. Розповідає: після контузії йому постійно дзвенить у голові, і він дуже погано спить уночі. Військовослужбовець побував у чотирьох лікарнях, поки потрапив на Волинь. Зі слів бійця, війна його не покидає в думках, і він по-своєму реагує на ситуації ззовні.



"У мене перша думка, де лягти, куди впасти, за чим заховатися. Це працює однозначно, відразу. Я вже шукаю дерево поширше,, я вже шукаю, де бордюр, де ямка", — каже Дмитро.



Посттравматичний стресовий розлад, говорить неврологиня Ольга Шульга, буде характерний для всіх, незалежно від того, хто був в епіцентрі військових дій. Зі слів лікарки, щоб відволіктися від буденності, мозкові потрібні позитивні емоції, зокрема, спілкування з сім’єю та друзями, прогулянки на природі та культурне збагачення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для пацієнтів Волинської обласної клінічної лікарні запроваджують новий діагностувальний напрямок, пов’язаний із ментальним здоров’ям.Про це пише Суспільне Для визначення рівня стресостійкості пацієнтам пропонують пройти короткий тест за шкалою Коннора-Девідсона, розповіла невропатологиня. Опитування займає орієнтовно 10-15 хвилин. З її слів, даний тест не є клінічним висновком про стан пацієнта. Для ефективного лікування, говорить, потрібне бажання самої людини бути здоровою."Дуже важливо не тільки в плані медикаментозно допомогти людині в стресостійкості, а й в спілкуванні", — каже лікарка.Зі слів завідувачки неврологічного відділення Ольги Шульги, медикам важливо зрозуміти, як розмовляти з пацієнтами у час повномасштабної війни в Україні."Що можна говорити, чого не варто говорити, як оцінювати й не знецінювати їхнє відчуття і те, що було пережито", — розповідає Ольга Шульга.46-річнийлікується у відділенні неврології. Розповідає: після контузії йому постійно дзвенить у голові, і він дуже погано спить уночі. Військовослужбовець побував у чотирьох лікарнях, поки потрапив на Волинь. Зі слів бійця, війна його не покидає в думках, і він по-своєму реагує на ситуації ззовні."У мене перша думка, де лягти, куди впасти, за чим заховатися. Це працює однозначно, відразу. Я вже шукаю дерево поширше,, я вже шукаю, де бордюр, де ямка", — каже Дмитро.Посттравматичний стресовий розлад, говорить неврологиня Ольга Шульга, буде характерний для всіх, незалежно від того, хто був в епіцентрі військових дій. Зі слів лікарки, щоб відволіктися від буденності, мозкові потрібні позитивні емоції, зокрема, спілкування з сім’єю та друзями, прогулянки на природі та культурне збагачення.

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