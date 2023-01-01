У волинській клінічній лікарні запроваджують новий діагностичний напрямок. ВІДЕО

У волинській клінічній лікарні запроваджують новий діагностичний напрямок. ВІДЕО
Для пацієнтів Волинської обласної клінічної лікарні запроваджують новий діагностувальний напрямок, пов’язаний із ментальним здоров’ям.

Про це пише Суспільне.

Для визначення рівня стресостійкості пацієнтам пропонують пройти короткий тест за шкалою Коннора-Девідсона, розповіла невропатологиня Олександра Первова. Опитування займає орієнтовно 10-15 хвилин. З її слів, даний тест не є клінічним висновком про стан пацієнта. Для ефективного лікування, говорить, потрібне бажання самої людини бути здоровою.

"Дуже важливо не тільки в плані медикаментозно допомогти людині в стресостійкості, а й в спілкуванні", — каже лікарка.

Зі слів завідувачки неврологічного відділення Ольги Шульги, медикам важливо зрозуміти, як розмовляти з пацієнтами у час повномасштабної війни в Україні.

"Що можна говорити, чого не варто говорити, як оцінювати й не знецінювати їхнє відчуття і те, що було пережито", — розповідає Ольга Шульга.

46-річний Дмитро лікується у відділенні неврології. Розповідає: після контузії йому постійно дзвенить у голові, і він дуже погано спить уночі. Військовослужбовець побував у чотирьох лікарнях, поки потрапив на Волинь. Зі слів бійця, війна його не покидає в думках, і він по-своєму реагує на ситуації ззовні.
У волинській клінічній лікарні запроваджують новий діагностичний напрямок. ВІДЕО

"У мене перша думка, де лягти, куди впасти, за чим заховатися. Це працює однозначно, відразу. Я вже шукаю дерево поширше,, я вже шукаю, де бордюр, де ямка", — каже Дмитро.

Посттравматичний стресовий розлад, говорить неврологиня Ольга Шульга, буде характерний для всіх, незалежно від того, хто був в епіцентрі військових дій. Зі слів лікарки, щоб відволіктися від буденності, мозкові потрібні позитивні емоції, зокрема, спілкування з сім’єю та друзями, прогулянки на природі та культурне збагачення.

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Теги: Волинь. лікарня
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