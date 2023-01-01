Українські біженці у Польщі можуть отримувати свою пенсію поштою: як це зробити

Українські біженці у Польщі можуть отримувати свою пенсію поштою: як це зробити
Українські біженці, які перебувають в Польші можуть отримати пенсії за допомогою міжнародних поштових переказів АТ "Укрпошта". Надалі ця можливість з'явиться і у біженців і в інших країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соцполітики.

"Щоб отримувати пенсію чи грошову допомогу міжнародним пенсійним переказом за рахунок отримувача, необхідно подати заяву до "Укрпошти", - йдеться в повідомленні.

Це можна зробити, заповнивши електронну форму на сайті Укрпошти (https://cutt.ly/7wfQ2gZc ) або заповнивши її у паперовому вигляді за зразком (https://cutt.ly/RwfQ9rAF ) та надіславши на адресу "Укрпошти" (вул.Хрещатик, 22, м.Київ, 01001, Україна з приміткою на конверті "пенсія переказом").

Після обробки заяви, міжнародний поштовий переказ буде доставлений отримувачу у місяці, наступному за тим, в якому була надіслана заява. Переказ буде надісланий на вказану адресу тимчасового перебування за кордоном.

Перерахунок коштів здійснюватиметься в іноземній валюті тієї країни, де знаходиться отримувач (тобто в Польщі, - у злотих).

Для отримання переказу одержувач, пенсія якому здійснюється АТ "Укрпоштою" має пред'явити документ, що посвідчує його особу.

Як повідомлялось, загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 травня 2023 року становила 8,314 млн осіб. Інші 2,383 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

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Теги: Україна, біженці, пошта, пенсія
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