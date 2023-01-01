Ремонт кільця на проспекті Грушевського у Луцьку: що кажуть водії. ВІДЕО





Як розповів Сергій Кратюк, на цій ділянці працює бригада з 10 людей.



"Влаштування корита під бруківку. Екскаватор працює. Укладаємо бруківку і верхній слой ЩМА, асфальту. По ночам працювали. Демонтували бордюр. Тепер їх зарізаємо і встановлюємо назад", — сказав майстер.



Ця транспортна розв’язка, як розповів телефоном директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк, перебувала в аварійному стані, через це щороку із міського бюджету виділяли кошти на ямковий ремонт. Говорить: зараз на поточний ремонт цього об’єкта передбачили орієнтовно 6-7 мільйонів гривень із бюджету міста.



"Там виконані роботи із влаштування вирівнюючого шару, іде підняття колодяжних мереж, мережі каналізації і повністю саму інфраструктуру. Буде влаштовано покриття ще одного шару асфальтобетону", — каже посадовець.



Суспільне поспілкувалося з водіями та пішоходами щодо ремонтних робіт на цьому транспортному вузлі Луцька.



Завершення ремонтних робіт на кільці поблизу проспекту Грушевського, додав Микола Осіюк, буде залежати від погодних умов, тому підрядники працюють у цілодобовому режимі та на вихідних.

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