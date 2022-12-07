Білоруського нелегала примусово видворять із Волині

У Володимирі правоохоронці виявили та затримали громадянина республіки білорусь 1990 року народження, в якого не було дозвільних документів на проживання.Про це повідомляє у фейсбуці управління Держміграційної служби Волині.Як з’ясували міграційники, чоловік не виконав попереднє рішення про примусове повернення до країни походження, чим грубо порушив міграційне законодавство України.За вчинене повторне правопорушення іноземця притягнуто до адміністративної відповідальності та за рішенням суду поміщено до Волинського ПТПІ з метою ідентифікації та забезпечення виконання рішення про примусове видворення до країни походження.