Російському шпигуну суд дав 15 років тюрми

Агент російського гру, який шпигував за штабами Сил оборони у Харкові та Чернівцях, отримав 15 років тюрми.Про це у телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один російський агент. Він збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури у східних та західних регіонах України.Насамперед агресора цікавили локації підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Державної прикордонної служби на Харківщині та Буковині.Також зловмисник передавав окупантам електронні координати ключових мостів та електропідстанцій в обох регіонах України.Співробітники СБУ затримали російського агента «на гарячому» під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об’єкта у Чернівцях у травні цього року.За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років позбавлення волі.Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився мешканець Чернівців, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював там техніком з налаштування інтернету.Після початку повномасштабного вторгнення рф його дистанційно завербував кадровий співробітник головного управління генштабу зс рф (відомого як ГРУ).До «уваги» агресора чоловік потрапив через свої антиукраїнські публікації у забороненій соцмережі «Однокласники».Під час перебування у Харкові ворожий агент відслідковував дислокації українських блокпостів та фортифікаційних споруд у місті, а також передавав окупантам геолокації місцевих енергооб’єктів.Потім російський агент за вказівкою свого «куратора» з гру повернувся до Чернівців під виглядом відвідування родичів.Однак, головною метою його «поїздки» було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом.Для комунікації з російською спецслужбою її поплічник використовував анонімний месенджер.На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав ворожого агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України: