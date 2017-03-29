У розважальному центрі в Луцьку сушарка засмоктала зачіску хлопця
Сьогодні, 17:16
У Луцьку в розважальному центрі сушарка для рук засмоктала волосся юнака.
Про це йдеться в сюжеті Конкурент-TV.
У місцевих телеграм-каналах зазначають, що інцидент стався у «Промені».
Яким чином юнак опинився у скрутній ситуації – з’ясовує адміністрація розважального центру
На місце викликали рятувальників.
Про це йдеться в сюжеті Конкурент-TV.
У місцевих телеграм-каналах зазначають, що інцидент стався у «Промені».
Яким чином юнак опинився у скрутній ситуації – з’ясовує адміністрація розважального центру
На місце викликали рятувальників.