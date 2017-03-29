У розважальному центрі в Луцьку сушарка засмоктала зачіску хлопця

У розважальному центрі в Луцьку сушарка засмоктала зачіску хлопця
У Луцьку в розважальному центрі сушарка для рук засмоктала волосся юнака.

Про це йдеться в сюжеті Конкурент-TV.

У місцевих телеграм-каналах зазначають, що інцидент стався у «Промені».

Яким чином юнак опинився у скрутній ситуації – з’ясовує адміністрація розважального центру

На місце викликали рятувальників.