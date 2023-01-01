У Ковелі провели в останню путь Героя Петра Бежана

У Ковелі сьогодні, 28 вересня, попрощалися із, який пішов у військкомат і записався добровольцем на фронт, а вже з 1 березня 2022 був у лавах ЗСУ.Про це у фейсбуці повідомив мер КовеляЗ того часу Петро Бежан побував на багатьох фронтах і бачив усе пекло тієї війни, аж до 9 вересня 2023 року, коли Петроатаки ворожих дронів камікадзе на позиції наших воїнів біля населеного пункту П‘ятихатки Запорізької області.«І сьогодні ми його провели в останню земну дорогу, згадували його історію життя», - зауважив Чайка.Петро виріс і проживав в селі Дубове, згодом - у Ковелі. Працював в міськрайонному управлінні водного господарства, а також - на будівництвах. Коли на українську землю ступив агресор, не сховався від війни, а без вагань пішов захищати своє і своїх.«Чого чого, а сміливості йому було не позичати.Тим паче для своїх дівчат - дружиниі доньки- він завжди залишався головним чоловіком у житті, захистом, опорою. Тож і тримав це небо, найперше, для своїх рідних. Для Петра - спокій сім’ї був дуже важливим. Тому навіть в телефонних розмовах під гучні звуки вибухів він говорив, що все добре», - зазначає міський голова.З його слів, родина Петра мала особливі рахунки з російським імперіалізмом. У далекому 1947 році прабабуся, бабуся і ще маленька мама дружини Петра —зазнали репресій і були вивезені в Сибір за те, що відчували в собі дух українства.І ось зараз, через стільки років, ще один нащадок російського імперіалізму забрав життя чоловіка Тетяни — Петра. Петро Бежан планував віддати заміж доньку Юлю і дочекатися онуків. Тішився її успіхам в спорті. Але тепер буде її ангелом-охоронцем.«Маємо бути достойними пам‘яті кожного нашого Героя і врешті здобути ту країну, за яку вони віддали своє життя. Вічна пам‘ять і шана Героям!Слава Україні!» - зауважив Ігор Чайка.