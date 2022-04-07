Вимагала гроші за оформлення інвалідності: посадовиця на Львівщині намагалася з'їсти гроші при затриманні





Про це повідомили у пресслужбі



Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили злочинну групу з-поміж посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Вони вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу.



Голова Самбірської МСЕК, керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли оформити відповідні документи за 3,2 тисячі доларів США.



Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка «на гарячому» заступницю голови лікарсько-консультативної комісії.



Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей – з’їсти стодоларову купюру. Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили. Затримані також інші учасники злочинної групи.



Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучені документи та гроші – майже 30 тис. доларів США, понад 10,6 тис. євро, 37 тис. грн та 520 злотих.



Розслідування триває, встановлюються інші можливі факти зловживань.



Трьом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.



Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та усунення їх від виконання обов’язків.



Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДБР затримало на Львівщині посадовців, які вимагали у військового гроші за оформлення інвалідності батьку.Про це повідомили у пресслужбі ДБР Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили злочинну групу з-поміж посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Вони вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу.Голова Самбірської МСЕК, керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли оформити відповідні документи за 3,2 тисячі доларів США.Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка «на гарячому» заступницю голови лікарсько-консультативної комісії.Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей – з’їсти стодоларову купюру. Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили. Затримані також інші учасники злочинної групи.Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучені документи та гроші – майже 30 тис. доларів США, понад 10,6 тис. євро, 37 тис. грн та 520 злотих.Розслідування триває, встановлюються інші можливі факти зловживань.Трьом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та усунення їх від виконання обов’язків.Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію