Частина лучан через ремонт опиниться без гарячої води: адреси

Частина лучан через ремонт опиниться без гарячої води: адреси
Луцькі комунальники попередили про тимчасове припинення надання послуги з постачання гарячої води у зв’язку з виконанням робіт на трьох об’єктах.

Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».

Через витік на мережах постачання гарячої води припинено надання послуги до будинків на проспекті Відродження, 9, 11, 20, 20а, 22, 22а, вулиці Захарова, 12, 14. Заміну аварійної ділянки трубопроводів розпочнуть в понеділок, 2 жовтня.

Також постачання гарячої води тимчасово припинено до будинків на проспекті Відродження, 10а та вулиці Сагайдачного, 20. Впродовж дня тут виконано частину аварійно-відновних робіт, які буде завершено в понеділок, після чого послугу буде відновлено.

А в будинках на проспекті Соборності, 7, 9, проспекті Молоді, 10 постачання гарячої води тимчасово припинено у зв’язку із виконанням балансоутримувачем робіт на внутрішньобудинкових мережах. Відновлення послуги – після завершення робіт.

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Теги: гаряча вода, Луцьк
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