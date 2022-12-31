ОВА: комендантська година на Волині у новорічну ніч не зміниться





Про це у фейсбуці повідомив глава ОВА Юрій Погуляйко.



Спільно із військовими обговорили питання щодо сталого функціонування сил оборони та виконання мобілізаційних завдань. Зокрема, йшлося про роботу військово-лікарських комісій.



Також напередодні новорічних свят вирішили не змінювати комендантську годину. Нагадаємо, вона триває з опівночі до 5-ї ранку.



«Продовжуємо працювати над укріпленням кордону. Ухвалили декілька важливих рішень щодо посилення обороноздатності області», - зазначив Погуляйко.



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