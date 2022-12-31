ОВА: комендантська година на Волині у новорічну ніч не зміниться
Сьогодні, 12:45
На Волині влада під час Ради оборони області вирішила не змінювати комендантську годину в новорічну ніч.
Про це у фейсбуці повідомив глава ОВА Юрій Погуляйко.
Спільно із військовими обговорили питання щодо сталого функціонування сил оборони та виконання мобілізаційних завдань. Зокрема, йшлося про роботу військово-лікарських комісій.
Також напередодні новорічних свят вирішили не змінювати комендантську годину. Нагадаємо, вона триває з опівночі до 5-ї ранку.
«Продовжуємо працювати над укріпленням кордону. Ухвалили декілька важливих рішень щодо посилення обороноздатності області», - зазначив Погуляйко.
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Про це у фейсбуці повідомив глава ОВА Юрій Погуляйко.
Спільно із військовими обговорили питання щодо сталого функціонування сил оборони та виконання мобілізаційних завдань. Зокрема, йшлося про роботу військово-лікарських комісій.
Також напередодні новорічних свят вирішили не змінювати комендантську годину. Нагадаємо, вона триває з опівночі до 5-ї ранку.
«Продовжуємо працювати над укріпленням кордону. Ухвалили декілька важливих рішень щодо посилення обороноздатності області», - зазначив Погуляйко.
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