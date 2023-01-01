Моторошна аварія у Туреччині: 10 загиблих, 59 поранених

Моторошна аварія у Туреччині: 10 загиблих, 59 поранених
У Туреччині трапилася масова автопригода, внаслідок якої десять людей загинули, а 59 – отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна.

"Сьогодні вранці о 04:36 10 людей загинули на місці і 59 отримали поранення, 8 з них серйозні, в результаті ланцюгової дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на автомагістралі Сакарья-Північне Мармурове шосе Текелер Мевкьї", - повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини.
Моторошна аварія у Туреччині: 10 загиблих, 59 поранених

Як зауважив Коджа, постраждалих доставили до лікарень 30 машинами швидкої допомоги.
Моторошна аварія у Туреччині: 10 загиблих, 59 поранених

"Ми бажаємо Божої милості нашим громадянам, які загинули, і співчуваємо їхнім рідним. Робиться все необхідне для відновлення здоров'я постраждалих", - зазначив він.
Моторошна аварія у Туреччині: 10 загиблих, 59 поранених

Причиною ДТП могли стати несприятливі погодні умови, зокрема густий туман.

Попередньо відомо, що аварія сталась через зіткнення легковика та вантажівки. Згодом в аварію потрапили й інші транспортні засоби.

Як стверджували очевидці, деякі люди загинули внаслідок наїзду автомобіля на тих, хто вийшов зі своїх транспортних засобів і спостерігав за першим ДТП.

Нагадаємо, в автопригодах на Волині загинула 91 людина.

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Теги: ДТП, смерть
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