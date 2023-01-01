Моторошна аварія у Туреччині: 10 загиблих, 59 поранених





Про це пише



"Сьогодні вранці о 04:36 10 людей загинули на місці і 59 отримали поранення, 8 з них серйозні, в результаті ланцюгової дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на автомагістралі Сакарья-Північне Мармурове шосе Текелер Мевкьї", - повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини.



Як зауважив Коджа, постраждалих доставили до лікарень 30 машинами швидкої допомоги.



"Ми бажаємо Божої милості нашим громадянам, які загинули, і співчуваємо їхнім рідним. Робиться все необхідне для відновлення здоров'я постраждалих", - зазначив він.



Причиною ДТП могли стати несприятливі погодні умови, зокрема густий туман.



Попередньо відомо, що аварія сталась через зіткнення легковика та вантажівки. Згодом в аварію потрапили й інші транспортні засоби.



Як стверджували очевидці, деякі люди загинули внаслідок наїзду автомобіля на тих, хто вийшов зі своїх транспортних засобів і спостерігав за першим ДТП.



Нагадаємо, в автопригодах на Волині загинула 91 людина.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Туреччині трапилася масова автопригода, внаслідок якої десять людей загинули, а 59 – отримали поранення.Про це пише РБК-Україна "Сьогодні вранці о 04:36 10 людей загинули на місці і 59 отримали поранення, 8 з них серйозні, в результаті ланцюгової дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на автомагістралі Сакарья-Північне Мармурове шосе Текелер Мевкьї", - повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини.Як зауважив, постраждалих доставили до лікарень 30 машинами швидкої допомоги."Ми бажаємо Божої милості нашим громадянам, які загинули, і співчуваємо їхнім рідним. Робиться все необхідне для відновлення здоров'я постраждалих", - зазначив він.Причиною ДТП могли стати несприятливі погодні умови, зокрема густий туман.Попередньо відомо, що аварія сталась через зіткнення легковика та вантажівки. Згодом в аварію потрапили й інші транспортні засоби.Як стверджували очевидці, деякі люди загинули внаслідок наїзду автомобіля на тих, хто вийшов зі своїх транспортних засобів і спостерігав за першим ДТП.Нагадаємо, в автопригодах на Волині

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію