У волинському селі через сказ запровадили карантин





Про це пише



Інформацію про цей випадок підтвердили у Самарівській сільській раді.



Йдеться про лисицю, яку спіймали місцеві собаки. Згодом, у тварини констатували зараження сказом.



На місці виявлення зараженої тварини, запровадили карантинні обмеження. Місцевих жителів закликають тримати домашніх тварин на прив'язі та слідкувати за станом їхнього здоров'я.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у селі Самари-Оріхові Самарівської громади запровадили карантинні обмеження, оскільки у дикої тварини знайшли сказ.Про це пише Район.Ратне з посиланням на власні джерела.Інформацію про цей випадок підтвердили у Самарівській сільській раді.Йдеться про лисицю, яку спіймали місцеві собаки. Згодом, у тварини констатувалиНа місці виявлення зараженої тварини, запровадили карантинні обмеження. Місцевих жителів закликають тримати домашніх тварин на прив'язі та слідкувати за станом їхнього здоров'я.

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