У волинському селі через сказ запровадили карантин

У волинському селі через сказ запровадили карантин
На Волині у селі Самари-Оріхові Самарівської громади запровадили карантинні обмеження, оскільки у дикої тварини знайшли сказ.

Про це пише Район.Ратне з посиланням на власні джерела.

Інформацію про цей випадок підтвердили у Самарівській сільській раді.

Йдеться про лисицю, яку спіймали місцеві собаки. Згодом, у тварини констатували зараження сказом.

На місці виявлення зараженої тварини, запровадили карантинні обмеження. Місцевих жителів закликають тримати домашніх тварин на прив'язі та слідкувати за станом їхнього здоров'я.

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Теги: НП, Волинь
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