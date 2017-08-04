У волинському селі через сказ запровадили карантин
Сьогодні, 14:22
На Волині у селі Самари-Оріхові Самарівської громади запровадили карантинні обмеження, оскільки у дикої тварини знайшли сказ.
Про це пише Район.Ратне з посиланням на власні джерела.
Інформацію про цей випадок підтвердили у Самарівській сільській раді.
Йдеться про лисицю, яку спіймали місцеві собаки. Згодом, у тварини констатували зараження сказом.
На місці виявлення зараженої тварини, запровадили карантинні обмеження. Місцевих жителів закликають тримати домашніх тварин на прив'язі та слідкувати за станом їхнього здоров'я.
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Про це пише Район.Ратне з посиланням на власні джерела.
Інформацію про цей випадок підтвердили у Самарівській сільській раді.
Йдеться про лисицю, яку спіймали місцеві собаки. Згодом, у тварини констатували зараження сказом.
На місці виявлення зараженої тварини, запровадили карантинні обмеження. Місцевих жителів закликають тримати домашніх тварин на прив'язі та слідкувати за станом їхнього здоров'я.
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