Президента просять присвоїти Героя України полеглому волинянину

Президента Українизакликають присвоїти почесне звання Герой України волинянину, якийПетицію на сайті глави держави зареєструвала дружина загиблого воїнаВона закликала присвоїти звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю ЗСУ Сергію КоськуВоїн служив розвідником-навідником розвідувального відділення 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.«Сергій був призваний на військову службу під час мобілізації 4 березня 2022 року. Із честю та гідністю боронив цілісність нашої держави на різних напрямках України: Житомирська обл. н.п. Пісківка, Миколаївська обл, н.п. Новий Буг, н.п. Новоолександрівка, н.п. Первомайське, Дніпропетровська обл. н.п. Новомосковськ, Харківська обл. н.п. Роздолля. н.п. Петрівське, Донецька обл. н.п. Васюківка, н.п. Мазанівка, н.п. Білокузьминівка, н.п. Виїмка, н.п. Берестовне. Після отриманих контузій та травм спини на Слов'янському напрямку був на тривалому лікуванні», - йдеться у петиції.Навесні 2023-го воїн повернувся до виконання завдань у зону бойових дій на Харківщині.Сергій Косько загинув 16 липня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Куп'янщині.«Сергій відважно виконав свій обов'язок громадянина України. До останнього подиху був вірним своїм побратимам та державі. Перебуваючи завжди у зонах бойових дій, він ніколи не скаржився, що йому йому важко, навпаки старався підтримувати всіх, переконуючи,що все буде добре», - зазначає Віта Косько.Підтримати петицію можна за цим