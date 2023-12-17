У Луцьку водолази продовжують пошуки 21-річного зниклого хлопця. ВІДЕО

У Луцьку водолази продовжують пошуки 21-річного зниклого хлопця. ВІДЕО
Волинські рятувальники 10 січня продовжили пошуки 21-річного хлопця, який зник на вулиці Набережній у Луцьку.

Водолази кілька разів спускалися у воду та оглядали річку Стир, розповів Суспільному керівник водолазно-рятувального відділення Андрій Левчук.

З його слів, пошуки розпочали з прибережної смуги річки Стир на вулиці Набережній, тут чоловіка востаннє зафіксували камери спостереження.

"Зниклий зі сторони новобудови рухався у швидкому темпі в сторону річки Стир. Згодом працівник поліції виявили там його одяг", — каже рятувальник.

Водолаз Василь Марценюк каже: на човні оглянули місцевість від вулиці Набережної у Луцьку до села Жидичин.

"Вода в Стиру – холодна, умови не дуже хороші. Костюм – водонепроникний. Година роботи під водою, то вже відчувається холод, але, в основному з утеплювачем костюм", — каже водолаз.

З його слів, за увесь період пошуків обстежили майже три з половиною тисячі квадратних метрів дна, майже 300 тисяч квадратних метрів поверхні акваторії річки і 30 кілометрів прибережної смуги.

Станом на 17:00 годину його не знайшли, розповів керівник водолазно-рятувального відділення Андрій Левчук. Пошуки продовжать за погодженням із поліцією, сказав рятувальник.



Нагадаємо, у Луцьку шукають хлопця 2002 року народження, який пішов з дому ще 2 січня. Однією з версій правоохоронців є те, що хлопець міг втопитися, тож пошукові роботи у річці Стир проводять рятувальники.

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Теги: Волинь, Луцьк, пошук, водолази, ДСНС
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