У Луцьку водолази продовжують пошуки 21-річного зниклого хлопця. ВІДЕО





Водолази кілька разів спускалися у воду та оглядали річку Стир, розповів Андрій Левчук.



З його слів, пошуки розпочали з прибережної смуги річки Стир на вулиці Набережній, тут чоловіка востаннє зафіксували камери спостереження.



"Зниклий зі сторони новобудови рухався у швидкому темпі в сторону річки Стир. Згодом працівник поліції виявили там його одяг", — каже рятувальник.



Водолаз Василь Марценюк каже: на човні оглянули місцевість від вулиці Набережної у Луцьку до села Жидичин.



"Вода в Стиру – холодна, умови не дуже хороші. Костюм – водонепроникний. Година роботи під водою, то вже відчувається холод, але, в основному з утеплювачем костюм", — каже водолаз.



З його слів, за увесь період пошуків обстежили майже три з половиною тисячі квадратних метрів дна, майже 300 тисяч квадратних метрів поверхні акваторії річки і 30 кілометрів прибережної смуги.



Станом на 17:00 годину його не знайшли, розповів керівник водолазно-рятувального відділення Андрій Левчук. Пошуки продовжать за погодженням із поліцією, сказав рятувальник.







Нагадаємо, у Луцьку шукають хлопця 2002 року народження, який пішов з дому ще 2 січня. Однією з версій правоохоронців є те, що хлопець міг втопитися, тож пошукові роботи у річці Стир проводять рятувальники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники 10 січня продовжили пошуки 21-річного хлопця, який зник на вулиці Набережній у Луцьку.Водолази кілька разів спускалися у воду та оглядали річку Стир, розповів Суспільному керівник водолазно-рятувального відділенняЗ його слів, пошуки розпочали з прибережної смуги річки Стир на вулиці Набережній, тут чоловіка востаннє зафіксували камери спостереження."Зниклий зі сторони новобудови рухався у швидкому темпі в сторону річки Стир. Згодом працівник поліції виявили там його одяг", — каже рятувальник.Водолаз Василь Марценюк каже: на човні оглянули місцевість від вулиці Набережної у Луцьку до села Жидичин."Вода в Стиру – холодна, умови не дуже хороші. Костюм – водонепроникний. Година роботи під водою, то вже відчувається холод, але, в основному з утеплювачем костюм", — каже водолаз.З його слів, за увесь період пошуків обстежили майже три з половиною тисячі квадратних метрів дна, майже 300 тисяч квадратних метрів поверхні акваторії річки і 30 кілометрів прибережної смуги.Станом на 17:00 годину його не знайшли, розповів керівник водолазно-рятувального відділення Андрій Левчук. Пошуки продовжать за погодженням із поліцією, сказав рятувальник.Нагадаємо,Однією з версій правоохоронців є те, що хлопець міг втопитися, тож пошукові роботи у річці Стир проводять рятувальники.

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