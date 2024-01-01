На Волині попрощалися з Героєм Миколою Назарчуком

Назарчука Миколу Івановича, вірного захисника України.



Про це



"Воїн захищав Батьківщину та кожного з нас ще з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення, не вагаючись, знову взяв до рук зброю. Був у найгарячіших точках, пройшов усі кола пекла лютої війни. 10 червня 2022 поблизу Бахмута отримав тяжке поранення. Та попри все - завжди усміхнений, веселий, щирий. І лиш найближчі люди знали, що було на серці, у погляді могли вловити біль і смуток від прожитого... Поділяємо горе сім'ї померлого та схиляємо голову в глибокій скорботі", - йдеться в дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 січня в селі Рудники, що на Маневиччині, в останню земну дорогу провели, вірного захисника України.Про це пише Маневицька газета "Нова доба"."Воїн захищав Батьківщину та кожного з нас ще з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення, не вагаючись, знову взяв до рук зброю. Був у найгарячіших точках, пройшов усі кола пекла лютої війни. 10 червня 2022 поблизу Бахмута отримав тяжке поранення. Та попри все - завжди усміхнений, веселий, щирий. І лиш найближчі люди знали, що було на серці, у погляді могли вловити біль і смуток від прожитого... Поділяємо горе сім'ї померлого та схиляємо голову в глибокій скорботі", - йдеться в дописі.

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