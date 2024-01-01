На Волині попрощалися з Героєм Миколою Назарчуком

На Волині попрощалися з Героєм Миколою Назарчуком
10 січня в селі Рудники, що на Маневиччині, в останню земну дорогу провели Назарчука Миколу Івановича, вірного захисника України.

Про це пише Маневицька газета "Нова доба".

"Воїн захищав Батьківщину та кожного з нас ще з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення, не вагаючись, знову взяв до рук зброю. Був у найгарячіших точках, пройшов усі кола пекла лютої війни. 10 червня 2022 поблизу Бахмута отримав тяжке поранення. Та попри все - завжди усміхнений, веселий, щирий. І лиш найближчі люди знали, що було на серці, у погляді могли вловити біль і смуток від прожитого... Поділяємо горе сім'ї померлого та схиляємо голову в глибокій скорботі", - йдеться в дописі.
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Назарчуком

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Назарчуком
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Назарчуком
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Назарчуком
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Назарчуком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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