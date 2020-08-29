У Києві знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора та її доньку, – ЗМІ
Сьогодні, 01:15
У Києві було знайдено мертвими колишню заступницю генерального прокурора Ольгу Колінько та її доньку Ярославу.
Про це повідомляє "Українська правда".
"Тіла жінок без ознак насильницької смерті, квартири були закриті зсередини, попередньо, померли жінки в різний час - мати приблизно два місяці тому, дочка приблизно три тижні тому. Тіла передані на СМЕ (судово-медичну експертизу), унаслідок якої буде встановлено причини смерті та ухвалено подальші процесуальні рішення", - повідомило джерело видання.
Пізніше джерела видання у правоохоронних органах повідомило підтвердило, що знайдені тіла належать Ользі Колінько та її доньці Ярославі.
Як стало відомо, Ольгу Колінько знайшли 10 січня, коли працівники ЖЕКу у присутності поліції зламали двері житла. Їх викликали сусіди через те, що напередодні по стояку почала текти вода, а власники не відчиняли.
Відомо, що 71-річна Колінько уже багато років тяжко хворіла та на вулицю не виходила. За нею доглядала донька, яку знайшли мертвою у сусідній квартирі, що також належала родині.
Наразі очікуються результати розтину, які мають встановити причини настання смерті.
Довідково: Ольга Колінько обіймала посаду заступниці генерального прокурора України двічі: у 1993 - 2000 рр. і в 2003 - 2005 рр. У 2001-2003 роках вона очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією при президенті Леоніді Кучмі.
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Про це повідомляє "Українська правда".
"Тіла жінок без ознак насильницької смерті, квартири були закриті зсередини, попередньо, померли жінки в різний час - мати приблизно два місяці тому, дочка приблизно три тижні тому. Тіла передані на СМЕ (судово-медичну експертизу), унаслідок якої буде встановлено причини смерті та ухвалено подальші процесуальні рішення", - повідомило джерело видання.
Пізніше джерела видання у правоохоронних органах повідомило підтвердило, що знайдені тіла належать Ользі Колінько та її доньці Ярославі.
Як стало відомо, Ольгу Колінько знайшли 10 січня, коли працівники ЖЕКу у присутності поліції зламали двері житла. Їх викликали сусіди через те, що напередодні по стояку почала текти вода, а власники не відчиняли.
Відомо, що 71-річна Колінько уже багато років тяжко хворіла та на вулицю не виходила. За нею доглядала донька, яку знайшли мертвою у сусідній квартирі, що також належала родині.
Наразі очікуються результати розтину, які мають встановити причини настання смерті.
Довідково: Ольга Колінько обіймала посаду заступниці генерального прокурора України двічі: у 1993 - 2000 рр. і в 2003 - 2005 рр. У 2001-2003 роках вона очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією при президенті Леоніді Кучмі.
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