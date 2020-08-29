У Києві знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора та її доньку, – ЗМІ

У Києві було знайдено мертвими колишню заступницю генерального прокурора Ольгу Колінько та її доньку Ярославу.Про це повідомляє "Українська правда"."Тіла жінок без ознак насильницької смерті, квартири були закриті зсередини, попередньо, померли жінки в різний час - мати приблизно два місяці тому, дочка приблизно три тижні тому. Тіла передані на СМЕ (судово-медичну експертизу), унаслідок якої буде встановлено причини смерті та ухвалено подальші процесуальні рішення", - повідомило джерело видання.Пізніше джерела видання у правоохоронних органах повідомило підтвердило, що знайдені тіла належать Ользі Колінько та її доньці Ярославі.Як стало відомо, Ольгу Колінько знайшли 10 січня, коли працівники ЖЕКу у присутності поліції зламали двері житла. Їх викликали сусіди через те, що напередодні по стояку почала текти вода, а власники не відчиняли.Відомо, що 71-річна Колінько уже багато років тяжко хворіла та на вулицю не виходила. За нею доглядала донька, яку знайшли мертвою у сусідній квартирі, що також належала родині.Наразі очікуються результати розтину, які мають встановити причини настання смерті.Ольга Колінько обіймала посаду заступниці генерального прокурора України двічі: у 1993 - 2000 рр. і в 2003 - 2005 рр. У 2001-2003 роках вона очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією при президенті Леоніді Кучмі.