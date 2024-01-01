Біля дитячої поліклініки в Луцьку під колеса авто потрапила дівчинка

дорожньо-транспортна пригода за участю дитини.



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Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, швидку на місце аварії викликали, але дитину медики не забрали.



«До поліклініки швидка приїздила, батьки чи хтось інший самовільно занесли ту дитину в поліклініку й далі невідома ситуація. Швидкої ніхто там не дочекався. Бригада прибула у поліклініку, де та дитина, начебто була», – зазначив Лінік.



У коментарі речниця ГУНП у Волинській області Марина Балдич повідомила, що на місце виїхали правоохоронці.



«Слідчо-оперативна група поїхала на місце. Знаємо, що автомобіль збив 10-річну дівчинку. Попередньо, це відбулося на нерегульованому пішохідному переході», - зазначила вона.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині сьогодні, 14 травня, трапиласяПро це пише Конкурент Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, швидку на місце аварії викликали, але дитину медики не забрали.«До поліклініки швидка приїздила, батьки чи хтось інший самовільно занесли ту дитину в поліклініку й далі невідома ситуація. Швидкої ніхто там не дочекався. Бригада прибула у поліклініку, де та дитина, начебто була», – зазначив Лінік.У коментарі речниця ГУНП у Волинській областіповідомила, що на місце виїхали правоохоронці.«Слідчо-оперативна група поїхала на місце. Знаємо, що автомобіль збив 10-річну дівчинку. Попередньо, це відбулося на нерегульованому пішохідному переході», - зазначила вона.Деталі – згодом.

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