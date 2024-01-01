Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 15-17°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°, місцями на ґрунті заморозки 0,-3°, вдень 13-18°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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