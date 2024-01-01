На Волині патрульні допомогли розгубленій бабусі

На Волині патрульні допомогли розгубленій бабусі
Нещодавно під час патрулювання в комендантську годину на Волині інспектори помітили жінку похилого віку. Громадянка була дезорієнтована та не змогла пояснити, як вона опинилася на вулиці в пізню годину.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.

Під час спілкування інспектори встановили її дані та зв’язалися з сином. Поліцейські, звісно ж, не залишили бабусю у біді та доставили її до оселі родичів, де й передали рідним.

На Волині патрульні допомогли розгубленій бабусі


«Друзі, не будьте байдужими до людей похилого віку. Якщо ті виглядають розгублено, запитайте, чи не потребують вони допомоги», - закликають патрульні.

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Теги: патрульні, Луцьк
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