На Волині патрульні допомогли розгубленій бабусі

Нещодавно під час патрулювання в комендантську годину на Волині інспектори помітили жінку похилого віку. Громадянка була дезорієнтована та не змогла пояснити, як вона опинилася на вулиці в пізню годину.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.Під час спілкування інспектори встановили її дані та зв’язалися з сином. Поліцейські, звісно ж, не залишили бабусю у біді та, де й передали рідним.«Друзі, не будьте байдужими до людей похилого віку. Якщо ті виглядають розгублено, запитайте, чи не потребують вони допомоги», - закликають патрульні.