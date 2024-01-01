На Волині патрульні допомогли розгубленій бабусі
Сьогодні, 15:33
Нещодавно під час патрулювання в комендантську годину на Волині інспектори помітили жінку похилого віку. Громадянка була дезорієнтована та не змогла пояснити, як вона опинилася на вулиці в пізню годину.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Під час спілкування інспектори встановили її дані та зв’язалися з сином. Поліцейські, звісно ж, не залишили бабусю у біді та доставили її до оселі родичів, де й передали рідним.
«Друзі, не будьте байдужими до людей похилого віку. Якщо ті виглядають розгублено, запитайте, чи не потребують вони допомоги», - закликають патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Під час спілкування інспектори встановили її дані та зв’язалися з сином. Поліцейські, звісно ж, не залишили бабусю у біді та доставили її до оселі родичів, де й передали рідним.
«Друзі, не будьте байдужими до людей похилого віку. Якщо ті виглядають розгублено, запитайте, чи не потребують вони допомоги», - закликають патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Волиньобленерго» попередило про нові обмеження
Сьогодні, 16:02
На Волині патрульні допомогли розгубленій бабусі
Сьогодні, 15:33
Парламент Грузії остаточно затвердив закон про «іноагентів»
Сьогодні, 15:14