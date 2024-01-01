НАБУ розкрило бурштинову оборудку на десятки мільйонів

НАБУ розкрило бурштинову оборудку на десятки мільйонів
Дочірньому підприємству «Укрбурштин» вдалося уникнути втрати майже 73 млн грн завдяки доказам, які зібрали НАБУ і САП.

Про це у телеграмі повідомило НАБУ.

У вересні 2020 року тодішнє керівництво ДП уклало договір відповідального зберігання науково-технічної документації, яка нібито належала приватному товариству. Надалі директор «Укрбурштину» інсценував викрадення документів, внаслідок чого перед ТОВ утворився багатомільйонний борг.

Після цього співучасники злочину ініціювали відкриття справи про банкрутство «Укрбурштину», аби згодом стягнути борг через відповідну процедуру.

26 червня 2024 року Верховний Суд, зокрема дослідивши докази, зібрані детективами та прокурорами, виніс постанову, якою остаточно відмовив групі осіб у стягненні з ДП «Укрбурштин» фіктивного боргу.

Крім того, обвинувальний акт щодо трьох обвинувачених у схемі заволодіння коштами ДП «Укрбурштин» з лютого 2023 року перебуває на розгляді Вищого антикорупційного суду.

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Теги: НАБУ, корупція
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