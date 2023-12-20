Одноразова допомога тим, хто уклав контракт із ЗСУ.: виділено вже 210 тис. грн із бюджету Луцька

14 жителів Луцької громади, які у 2024 році уклали контракт на службу в Збройних Силах України, отримають з міського бюджету одноразову грошову допомогу.На сайті Луцької міської ради опублікували відповідне розпорядження.На надання одноразової грошової допомоги виділили 210 тисяч гривень. Кожен контрактник має отримати по 15 тисяч гривень з міського бюджету. Торік сума одноразової грошової допомоги військовослужбовцям була у розмірі 5 тисяч гривень.Як додали в міськраді, кошти на виплати контрактникам виділять із передбачених бюджетом громади на 2024 рік на соціальні виплати грошей за статтею витрат "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення".