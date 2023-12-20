Одноразова допомога тим, хто уклав контракт із ЗСУ.: виділено вже 210 тис. грн із бюджету Луцька

Одноразова допомога тим, хто уклав контракт із ЗСУ.: виділено вже 210 тис. грн із бюджету Луцька
14 жителів Луцької громади, які у 2024 році уклали контракт на службу в Збройних Силах України, отримають з міського бюджету одноразову грошову допомогу.

На сайті Луцької міської ради опублікували відповідне розпорядження.

На надання одноразової грошової допомоги виділили 210 тисяч гривень. Кожен контрактник має отримати по 15 тисяч гривень з міського бюджету. Торік сума одноразової грошової допомоги військовослужбовцям була у розмірі 5 тисяч гривень.

Як додали в міськраді, кошти на виплати контрактникам виділять із передбачених бюджетом громади на 2024 рік на соціальні виплати грошей за статтею витрат "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення".

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Теги: гроші, контрактники, зсу, луцьк
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