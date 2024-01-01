Чи вважається гріхом відмова стати хрещеним для дитини: пояснення волинського священника

Віктор Возняк розповів, чи вважається гріхом відмова стати хрещеним для дитини.



Про це настоятель парафії Святого Архистратига Михаїла міста Любомль написав у соціальній мережі «Facebook», передає



Далі - його пряма мова.



«Іноді можна почути, що відмовлятися бути хрещеними не можна, бо це начебто є «відхрещуванням від Господа». Але це не так, і жодного стосунку це твердження до настанов Православної Церкви не має.



Відмовитися від того, щоби стати хрещеним, можна – якщо ви відчуваєте, що не зможете допомогти рідним батькам у релігійному та духовному вихованні дитини. Кожний хрещений відповідає перед Богом за свого похресника, тож і вибір ставати чи не ставати хрещеним, має бути лише вашим особистим, добровільним та усвідомленим рішенням.



Потрібно розуміти, що бути хрещеними – це не просто взяти участь у відповідному Таїнстві Церкви і далі вважатися хрещеними батьками певної дитини. Бути хрещеними – це взяти на себе відповідальність духовного наставника за певну особу на все життя. Це справді дуже важлива місія, адже хрещені батьки мають бути прикладом для наслідування, підтримкою й опорою для свого похресника, вчителями, провідниками у духовному житті. І не лише в дитинстві: хрещені зобов’язані навчити засадам Христової віри свого похресника/похресницю, коли він/вона підросте, допомагати йому/їй, молитися за нього/неї все життя. Це священний обов’язок хрещених батьків.



Саме тому рішення стати хрещеним батьком чи матір’ю має бути не даниною ввічливості чи обов’язку, а вашим зваженим та усвідомленим особистим вибором і рішенням.



Якщо ви не відчуваєте моральної і духовної готовності стати хрещеним чи хрещеною, якщо розумієте, що не зможете допомогти рідним батькам цієї дитини у її вихованні – цілком можна коректно відмовитися, не ображаючи почуття друзів чи близьких людей. Достатньо відверто пояснити причину своєї відмови. А рідним батькам радимо без ультиматумів, без умовлянь, але з відповідальністю обирати хрещених для своїх дітей. В майбутньому це вбереже від можливих розчарувань та непорозумінь.Тож відмовитися стати хрещеними – не гріх. Більшим злом буде потім відмовитися від духовної опіки над похресником, байдужість і небажання виконувати цю важливу місію в житті дитини після Таїнства Хрещення. Адже між дитиною та хресними батьками виникають особливі стосунки, засновані на духовній спорідненості.



Наостанок нагадаємо, що хрещеними батьками можуть бути повнолітні православні християни, які свідомо беруть на себе відповідні обов’язки. Церковних заборон для «перехресного» кумівства (тобто, щоб стати хрещеними батьками дітей тих, хто хрестив вашу дитину) немає. За усталеною традицією, хрещені батьки не можуть брати шлюб між собою, з рідними батьками охрещеної дитини та зі своєю духовною дитиною. Усі питання щодо того, як приготуватися хрещеним батькам до Таїнства Хрещення, які дії потрібно виконувати і які молитви знати – запитуйте у наших священників, не соромтесь. Наша Церква – відкрита для всіх!»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Священник з Волинірозповів, чи вважається гріхом відмова стати хрещеним для дитини.Про це настоятель парафії Святого Архистратига Михаїла міста Любомль написав у соціальній мережі «Facebook», передає ВСН Далі - його пряма мова.«Іноді можна почути, що відмовлятися бути хрещеними не можна, бо це начебто є «відхрещуванням від Господа». Але це не так, і жодного стосунку це твердження до настанов Православної Церкви не має.Відмовитися від того, щоби стати хрещеним, можна – якщо ви відчуваєте, що не зможете допомогти рідним батькам у релігійному та духовному вихованні дитини. Кожний хрещений відповідає перед Богом за свого похресника, тож і вибір ставати чи не ставати хрещеним, має бути лише вашим особистим, добровільним та усвідомленим рішенням.Потрібно розуміти, що бути хрещеними – це не просто взяти участь у відповідному Таїнстві Церкви і далі вважатися хрещеними батьками певної дитини. Бути хрещеними – це взяти на себе відповідальність духовного наставника за певну особу на все життя. Це справді дуже важлива місія, адже хрещені батьки мають бути прикладом для наслідування, підтримкою й опорою для свого похресника, вчителями, провідниками у духовному житті. І не лише в дитинстві: хрещені зобов’язані навчити засадам Христової віри свого похресника/похресницю, коли він/вона підросте, допомагати йому/їй, молитися за нього/неї все життя. Це священний обов’язок хрещених батьків.Саме тому рішення стати хрещеним батьком чи матір’ю має бути не даниною ввічливості чи обов’язку, а вашим зваженим та усвідомленим особистим вибором і рішенням.Якщо ви не відчуваєте моральної і духовної готовності стати хрещеним чи хрещеною, якщо розумієте, що не зможете допомогти рідним батькам цієї дитини у її вихованні – цілком можна коректно відмовитися, не ображаючи почуття друзів чи близьких людей. Достатньо відверто пояснити причину своєї відмови. А рідним батькам радимо без ультиматумів, без умовлянь, але з відповідальністю обирати хрещених для своїх дітей. В майбутньому це вбереже від можливих розчарувань та непорозумінь.Тож відмовитися стати хрещеними – не гріх. Більшим злом буде потім відмовитися від духовної опіки над похресником, байдужість і небажання виконувати цю важливу місію в житті дитини після Таїнства Хрещення. Адже між дитиною та хресними батьками виникають особливі стосунки, засновані на духовній спорідненості.Наостанок нагадаємо, що хрещеними батьками можуть бути повнолітні православні християни, які свідомо беруть на себе відповідні обов’язки. Церковних заборон для «перехресного» кумівства (тобто, щоб стати хрещеними батьками дітей тих, хто хрестив вашу дитину) немає. За усталеною традицією, хрещені батьки не можуть брати шлюб між собою, з рідними батьками охрещеної дитини та зі своєю духовною дитиною. Усі питання щодо того, як приготуватися хрещеним батькам до Таїнства Хрещення, які дії потрібно виконувати і які молитви знати – запитуйте у наших священників, не соромтесь. Наша Церква – відкрита для всіх!»

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