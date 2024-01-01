На війні загинув бойовий медик з Волині Андрій Чурак

На війні загинув бойовий медик з Волині Андрій Чурак
Страшна проклята війна безжально продовжує забирати життя наших Героїв. Трагічна звістка прийшла на Волинь.

Про це повідомили у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді.

"Зі скорботою і жалем сповіщаємо про загибель нашого земляка із міста Каменя-Каширського, бойового медика – Чурака Андрія Васильовича, 1976 року народження. Життя солдата трагічно обірвалося 9 серпня 2024 року в Сумській області. Навіки зарахувала війна нашого оборонця в Лави Небесного війська", - йдеться у повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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Теги: Волинь, Луцьк, Камінь-Каширський, загибель, війна, втрати
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