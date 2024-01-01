В День Незалежності загинув воїн з Волині Андрій Сак
02 вересень, 21:57
У Підгайцівській громаді повідомили про трагічну втрату - на війні загинув воїн-земляк.
Про це написали на офіційній сторінці громади у фейсуці.
"24 серпня, у День Незалежності України, відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши свій обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Сак Андрій Володимирович з села Липини Підгайцівської ТГ", - йдеться у дописі.
У громаді оголошено День жалоби.
Поховання Героя відбудеться поховання 3 вересня.
О 9:30 траурна процесія розпочне свій хід від Бюро судово-медичної експертизи, вул.Стефаника у Луцьку.
Орієнтовно, об 11:00 в Кафедральному Соборі святої Трійці м.Луцька відбудеться панахида.
Близько 12:00 кортеж прямуватиме на кладовище у с.Липини (с. Струмівка) по вулиці Рівненській (біля Храму Всіх Святих Землі Української), де поховають захисника.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це написали на офіційній сторінці громади у фейсуці.
"24 серпня, у День Незалежності України, відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши свій обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Сак Андрій Володимирович з села Липини Підгайцівської ТГ", - йдеться у дописі.
У громаді оголошено День жалоби.
Поховання Героя відбудеться поховання 3 вересня.
О 9:30 траурна процесія розпочне свій хід від Бюро судово-медичної експертизи, вул.Стефаника у Луцьку.
Орієнтовно, об 11:00 в Кафедральному Соборі святої Трійці м.Луцька відбудеться панахида.
Близько 12:00 кортеж прямуватиме на кладовище у с.Липини (с. Струмівка) по вулиці Рівненській (біля Храму Всіх Святих Землі Української), де поховають захисника.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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