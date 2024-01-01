В День Незалежності загинув воїн з Волині Андрій Сак

У Підгайцівській громаді повідомили про трагічну втрату - на війні загинув воїн-земляк.Про це написали на офіційній сторінці громади у фейсуці."24 серпня, у День Незалежності України, відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши свій обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдатз села Липини Підгайцівської ТГ", - йдеться у дописі.У громаді оголошено День жалоби.Поховання Героя відбудеться поховання 3 вересня.О 9:30 траурна процесія розпочне свій хід від Бюро судово-медичної експертизи, вул.Стефаника у Луцьку.Орієнтовно, об 11:00 в Кафедральному Соборі святої Трійці м.Луцька відбудеться панахида.Близько 12:00 кортеж прямуватиме на кладовище у с.Липини (с. Струмівка) по вулиці Рівненській (біля Храму Всіх Святих Землі Української), де поховають захисника.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.