В День Незалежності загинув воїн з Волині Андрій Сак

В День Незалежності загинув воїн з Волині Андрій Сак
У Підгайцівській громаді повідомили про трагічну втрату - на війні загинув воїн-земляк.

Про це написали на офіційній сторінці громади у фейсуці.

"24 серпня, у День Незалежності України, відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши свій обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Сак Андрій Володимирович з села Липини Підгайцівської ТГ", - йдеться у дописі.

У громаді оголошено День жалоби.

Поховання Героя відбудеться поховання 3 вересня.

О 9:30 траурна процесія розпочне свій хід від Бюро судово-медичної експертизи, вул.Стефаника у Луцьку.

Орієнтовно, об 11:00 в Кафедральному Соборі святої Трійці м.Луцька відбудеться панахида.

Близько 12:00 кортеж прямуватиме на кладовище у с.Липини (с. Струмівка) по вулиці Рівненській (біля Храму Всіх Святих Землі Української), де поховають захисника.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Волинь, Липини, Підгайці, загибель, воїн
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