3 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 3 вересня, день народження відзначає майстер соломопластики Валентина Галкіна.
Вітаємо її, а також іменинників на ім'я Корнилій, Петро, Тадей, Васса, Аврамій.
Зичимо усім миру, щастя, міцного здоров’я, злагоди й достатку!
Цього дня 1959 року Луцький ремонтний завод став машинобудівним.
1838 року в Києві відкрили Інститут шляхетних дівчат, а 3 вересня 1973 року - пам'ятник Лесі Українці.
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Вітаємо її, а також іменинників на ім'я Корнилій, Петро, Тадей, Васса, Аврамій.
Зичимо усім миру, щастя, міцного здоров’я, злагоди й достатку!
Цього дня 1959 року Луцький ремонтний завод став машинобудівним.
1838 року в Києві відкрили Інститут шляхетних дівчат, а 3 вересня 1973 року - пам'ятник Лесі Українці.
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