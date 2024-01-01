Бійці луцького «Любарта» отримали нагороди від президента. ФОТО





Про це йдеться на офіційній сторінці підрозділу у соцмережах.



Зокрема, бійці 5-го батальйону «Любарт» 12-ї бригади «Азов» були відзначені нагородами від Президента України.



За результатами успішних боїв з ворогом близько двадцяти азовців отримали президентські відзнаки «За оборону України».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці 5-го батальйону «Любарт» 12-ої бригади «Азов» були відзначені державними нагородами.Про це йдеться на офіційній сторінці підрозділу у соцмережах.Зокрема, бійці 5-го батальйону «Любарт» 12-ї бригади «Азов» були відзначені нагородами від Президента України.За результатами успішних боїв з ворогом близько двадцяти азовців отримали президентські відзнаки «За оборону України».

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