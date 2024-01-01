Бійці луцького «Любарта» отримали нагороди від президента. ФОТО

Бійці луцького «Любарта» отримали нагороди від президента. ФОТО
Бійці 5-го батальйону «Любарт» 12-ої бригади «Азов» були відзначені державними нагородами.

Про це йдеться на офіційній сторінці підрозділу у соцмережах.

Зокрема, бійці 5-го батальйону «Любарт» 12-ї бригади «Азов» були відзначені нагородами від Президента України.

За результатами успішних боїв з ворогом близько двадцяти азовців отримали президентські відзнаки «За оборону України».
Бійці луцького «Любарта» отримали нагороди від президента. ФОТО
Бійці луцького «Любарта» отримали нагороди від президента. ФОТО
Бійці луцького «Любарта» отримали нагороди від президента. ФОТО
Бійці луцького «Любарта» отримали нагороди від президента. ФОТО
Бійці луцького «Любарта» отримали нагороди від президента. ФОТО
Бійці луцького «Любарта» отримали нагороди від президента. ФОТО
Бійці луцького «Любарта» отримали нагороди від президента. ФОТО
Бійці луцького «Любарта» отримали нагороди від президента. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, Любарт, війна
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