Бійці луцького «Любарта» отримали нагороди від президента. ФОТО
Сьогодні, 02:19
Бійці 5-го батальйону «Любарт» 12-ої бригади «Азов» були відзначені державними нагородами.
Про це йдеться на офіційній сторінці підрозділу у соцмережах.
Зокрема, бійці 5-го батальйону «Любарт» 12-ї бригади «Азов» були відзначені нагородами від Президента України.
За результатами успішних боїв з ворогом близько двадцяти азовців отримали президентські відзнаки «За оборону України».
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Про це йдеться на офіційній сторінці підрозділу у соцмережах.
Зокрема, бійці 5-го батальйону «Любарт» 12-ї бригади «Азов» були відзначені нагородами від Президента України.
За результатами успішних боїв з ворогом близько двадцяти азовців отримали президентські відзнаки «За оборону України».
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