Волинські поліцейські відвели на свято Першого дзвоника дітей загиблого на війні колеги Романа Гіренка
Сьогодні, 10:15
Поліцейські відвели на свято Першого дзвоника дітей загиблого на війні колеги Романа Гіренка.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
7-річний Марк вже другокласник, його сестричка Аня пішла у перший клас. На жаль, на святкову лінійку діток не відвів тато, 23 серпня 2023 року Роман Гіренко загинув.
Після повномасштабного вторгнення поліцейський приєднався до штурмової бригади Нацполіції «Лють». Поліг як Герой – на полі бою. Усі колеги згадують його як позитивного енергійного та відповідального чоловіка.
Звісно, тата правоохоронці малечі замінити не зможуть, та подарувати приємні емоції й нагадати їм, що вони важливі та потрібні, цілком в їхніх силах.
Вже зранку друзі-поліцейські чекали діток біля їхнього помешкання. Вони привітали їх з початком навчального року, вручили подарунки, на службовому автомобілі супроводили до школи та разом з малечею раділи Дню знань.
"Віримо, що тато Марка та Ані теж з небес спостерігав за дітками, він оберігає й захищає їх там – у небесному війську. А наш обов’язок - пам’ятати про подвиг Романа та піклуватися про його найрідніших і підтримувати їх", - наголошують поліцейські.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
7-річний Марк вже другокласник, його сестричка Аня пішла у перший клас. На жаль, на святкову лінійку діток не відвів тато, 23 серпня 2023 року Роман Гіренко загинув.
Після повномасштабного вторгнення поліцейський приєднався до штурмової бригади Нацполіції «Лють». Поліг як Герой – на полі бою. Усі колеги згадують його як позитивного енергійного та відповідального чоловіка.
Звісно, тата правоохоронці малечі замінити не зможуть, та подарувати приємні емоції й нагадати їм, що вони важливі та потрібні, цілком в їхніх силах.
Вже зранку друзі-поліцейські чекали діток біля їхнього помешкання. Вони привітали їх з початком навчального року, вручили подарунки, на службовому автомобілі супроводили до школи та разом з малечею раділи Дню знань.
"Віримо, що тато Марка та Ані теж з небес спостерігав за дітками, він оберігає й захищає їх там – у небесному війську. А наш обов’язок - пам’ятати про подвиг Романа та піклуватися про його найрідніших і підтримувати їх", - наголошують поліцейські.
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