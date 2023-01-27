Волинські поліцейські відвели на свято Першого дзвоника дітей загиблого на війні колеги Романа Гіренка

Поліцейські відвели на свято Першого дзвоника дітей загиблого на війні колегиПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині.7-річнийвже другокласник, його сестричкапішла у перший клас. На жаль, на святкову лінійку діток не відвів тато, 23 серпня 2023 року Роман Гіренко загинув.Після повномасштабного вторгнення поліцейський приєднався до штурмової бригади Нацполіції «Лють». Поліг як Герой – на полі бою. Усі колеги згадують його як позитивного енергійного та відповідального чоловіка.Звісно, тата правоохоронці малечі замінити не зможуть, та подарувати приємні емоції й нагадати їм, що вони важливі та потрібні, цілком в їхніх силах.Вже зранку друзі-поліцейські чекали діток біля їхнього помешкання. Вони привітали їх з початком навчального року, вручили подарунки, на службовому автомобілі супроводили до школи та разом з малечею раділи Дню знань."Віримо, що тато Марка та Ані теж з небес спостерігав за дітками, він оберігає й захищає їх там – у небесному війську. А наш обов’язок - пам’ятати про подвиг Романа та піклуватися про його найрідніших і підтримувати їх", - наголошують поліцейські.