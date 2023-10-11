Нестор Шуфрич постане перед судом у справі щодо фінансування росгвардії





Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, пише



Правоохоронці не відкривають імені фігуранта, однак з матеріалів справи випливає, що йдеться про Нестора Шуфрича.



У чому його звинувачують?



Шуфричу в цій справі оголосили підозру ще в лютому. За даними правоохоронців, народний депутат платив гроші росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Так, лише за три місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона російських рублів.



Росгвардійці мали охороняти недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тисячі квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз.



Окрім того, Шуфрича судять за обвинуваченням у держзраді. За даними слідства, народний депутат тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича. Самого Сівковича підозрюють у роботі на російські спецслужби та управлінні українською частиною угруповання, яке шпигувало на користь росії.



За даними СБУ, одним з основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. За місцями проживання Шуфрича та у його близького оточення провели 45 обшуків. Джерело у правоохоронних органах розповіло hromadske, що у Шуфрича знайшли радянські документи, кітелі, військові відзнаки, зокрема медаль «Ветеран збройних сил рф». А також — документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо фінансування народним депутатом від партії «Опозиційна платформа — За життя» російської гвардії у тимчасово окупованому Криму. Справу передали до суду.Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, пише Громадське Правоохоронці не відкривають імені фігуранта, однак з матеріалів справи випливає, що йдеться проШуфричу в цій справі оголосили підозру ще в лютому. За даними правоохоронців,за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Так, лише за три місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона російських рублів.Росгвардійці мали охороняти недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тисячі квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз.Окрім того, Шуфрича судять за обвинуваченням у держзраді. За даними слідства, народний депутат тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича. Самого Сівковича підозрюють у роботі на російські спецслужби та управлінні українською частиною угруповання, яке шпигувало на користь росії.За даними СБУ, одним з основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. За місцями проживання Шуфрича та у його близького оточення провели 45 обшуків. Джерело у правоохоронних органах розповіло hromadske, що у Шуфрича знайшли радянські документи, кітелі, військові відзнаки, зокрема медаль «Ветеран збройних сил рф». А також — документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію