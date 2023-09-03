Через законопроєкт про звільнення від мобілізації молодших за 25 років, у Раді блокували трибуну
Сьогодні, 16:19
Парламент ухвалив за основу законопроєкт, що передбачає звільнення від мобілізації чоловіків віком до 25 років, яких визнали обмежено придатними.
Про це повідомили народний депутат Ярослав Железняк та Ірина Геращенко, пише Громадське.
За законопроєкт проголосували 295 депутатів. Як пояснила Геращенко, зараз існує «законодавча колізія» щодо військовозобовʼязаних віком 18-25 років, яких визнали обмежено придатними.
Ці чоловіки перебувають на обліку військовозобов’язаних, а процедури їхнього переведення на облік призовників наразі немає. Законопроєкт, який узяли за основу, дає таким громадянам відстрочку від мобілізації.
Депутат Железняк розповів, що в залі засідань блокували трибуну з вимогою поставити закон про звільнення від мобілізації таких чоловіків на голосування в цілому. Однак, за його словами, фракція «Слуга Народу» виступила проти, тому перейшли до розгляду інших законів.
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Про це повідомили народний депутат Ярослав Железняк та Ірина Геращенко, пише Громадське.
За законопроєкт проголосували 295 депутатів. Як пояснила Геращенко, зараз існує «законодавча колізія» щодо військовозобовʼязаних віком 18-25 років, яких визнали обмежено придатними.
Ці чоловіки перебувають на обліку військовозобов’язаних, а процедури їхнього переведення на облік призовників наразі немає. Законопроєкт, який узяли за основу, дає таким громадянам відстрочку від мобілізації.
Депутат Железняк розповів, що в залі засідань блокували трибуну з вимогою поставити закон про звільнення від мобілізації таких чоловіків на голосування в цілому. Однак, за його словами, фракція «Слуга Народу» виступила проти, тому перейшли до розгляду інших законів.
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