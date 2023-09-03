Через законопроєкт про звільнення від мобілізації молодших за 25 років, у Раді блокували трибуну

Через законопроєкт про звільнення від мобілізації молодших за 25 років, у Раді блокували трибуну
Парламент ухвалив за основу законопроєкт, що передбачає звільнення від мобілізації чоловіків віком до 25 років, яких визнали обмежено придатними.

Про це повідомили народний депутат Ярослав Железняк та Ірина Геращенко, пише Громадське.

За законопроєкт проголосували 295 депутатів. Як пояснила Геращенко, зараз існує «законодавча колізія» щодо військовозобовʼязаних віком 18-25 років, яких визнали обмежено придатними.

Ці чоловіки перебувають на обліку військовозобов’язаних, а процедури їхнього переведення на облік призовників наразі немає. Законопроєкт, який узяли за основу, дає таким громадянам відстрочку від мобілізації.

Депутат Железняк розповів, що в залі засідань блокували трибуну з вимогою поставити закон про звільнення від мобілізації таких чоловіків на голосування в цілому. Однак, за його словами, фракція «Слуга Народу» виступила проти, тому перейшли до розгляду інших законів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: законопроєкт, мобілізація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра у Луцьку до мікрорайону Вересневе тимчасово не будуть курсувати два тролейбуси
Сьогодні, 17:27
На проспекті Волі у Луцьку замінюють тепломережу протяжністю понад тисячу метрів
Сьогодні, 16:42
Через законопроєкт про звільнення від мобілізації молодших за 25 років, у Раді блокували трибуну
Сьогодні, 16:19
У Луцьку п’яний як чіп водій скоїв автопригоду. ВІДЕО.
Сьогодні, 16:00
Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: 40 загиблих та 180 поранених
Сьогодні, 15:32
Схожі новини
Комітет Ради схвалив законопроєкт про мобілізацію до другого читання Комітет Ради схвалив законопроєкт про мобілізацію до другого читання
10 квітень, 09:25
Уряд вніс оновлений законопроєкт про мобілізацію. ДЕТАЛІ Уряд вніс оновлений законопроєкт про мобілізацію. ДЕТАЛІ
30 січень, 21:56
В Україні можуть почати мобілізовувати студентів В Україні можуть почати мобілізовувати студентів
03 вересень, 2023, 21:43
У Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від служби У Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від служби
14 серпень, 2023, 08:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра у Луцьку до мікрорайону Вересневе тимчасово не будуть курсувати два тролейбуси
Сьогодні, 17:27
 0
На проспекті Волі у Луцьку замінюють тепломережу протяжністю понад тисячу метрів
Сьогодні, 16:42
 0
Через законопроєкт про звільнення від мобілізації молодших за 25 років, у Раді блокували трибуну
Сьогодні, 16:19
 0
У Луцьку п’яний як чіп водій скоїв автопригоду. ВІДЕО.
Сьогодні, 16:00
 0
Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: 40 загиблих та 180 поранених
Сьогодні, 15:32
 0
Медіа
відео
1/8